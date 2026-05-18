„Tökéletes anyuka volt” – A legfájdalmasabb pillanat: Cooky megszólalt édesanyja haláláról

„Nehéz szívvel osztom meg veletek, hogy szeretett édesanyám 89 éves korában örökre elment” – írta ma délután közösségi oldalán a francia DJ. Cooky a Borsnak őszintén vallott erről a pokolian nehéz időszakról, mivel itt nem csak magára, hanem két fiára, édesanyja két unokájára is gondolnia kell.

Cooky édesanyja nem szenvedett az utolsó napjain

Nagyon szép kort élt meg édesanyám. Egy tökéletes anyuka volt, egy fantasztikus személy a Földön. Nagyon sokan szerették őt Franciaországban, nem véletlenül, mivel tényleg egy jó indulatú, mindig mosolygós személy volt. Rosszat nem lehet rá mondani

– árulta el lapunknak a francia lemezlovas.

Cooky ebben a nehéz időszakban is szívesen emlékszik vissza a gyerekkorára. „Fantasztikus gyerekkorom volt és egy igazi anya-fia kapcsolat volt közöttünk” – vallott a Borsnak a gyászoló DJ. A nehéz időszak ellenére Cooky mindent megtesz azért, hogy erős tudjon maradni, nem csak maga miatt, hanem gyermekei miatt is.

Cooky és Szécsi Debóra, kettesben mennek majd ki a temetőbe, elbúcsúzni a nagymamától

Tegnap meséltük nekik, hogy a nagymama elaludt. Nyilván volt egy kis szomorúság, de ők másképp dolgozzák ezt fel. Megértették, hogy csucsukál, mindig figyel rájuk, de nem szabad őket egy ilyen traumába berántani. Jövő héten megyünk Franciaországba, temetésre és nyilván a gyerekeket nem visszük a temetőbe magunkkal. Lesz egy külön szoba nekik, ahol tudnak majd focizni

– mondta lapunknak a francia lemezlovas.

Cooky édesanyja 89 évesen hunyt el, ám a DJ-nek fontos, hogy anyukája nem szenvedett utolsó napjain. „Fizikálisan nem szenvedett, viszont mentálisan már kicsit legyengült. Már nem tudott úgy gondolkodni, mint korábban, de mindig velünk volt és érdeklődött, hogy hogy vannak az unokák. Egy igazi nagymama volt” – zárta lapunknak adott interjúját Cooky.