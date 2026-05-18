Pofátlan árak, milliókat kérnek a budapesti lakásokért a BL-döntő idején

Horrorárak várják a szurkolókat az Arsenal és a PSG budapesti BL-döntőjének napján. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a világ legrangosabb klubsorozatának fináléjának, amely természetesen lázba hozta a futballrajongókat is. A szurkolói lelkesedést azonban úgy tűnik, a szállásadók is igyekeznek maximálisan kihasználni.

Pofátlan árakat szabnak a budapesti BL-döntő napján

A szállodák többsége már teljesen megtelt a mérkőzés napjára, azonban a különböző szálláshirdető platformokon még elvétve akad néhány kiadó lakás. Ezek többségének ára azonban rendkívül magas:

egyetlen éjszaka ára jellemzően 500 ezer és 1 millió forint között mozog, de nem ritkák a milliós fölötti hirdetések sem.

A Booking.com-on például egy IV. kerületi, a stadiontól viszonylag távol eső apartmant közel négy millió forintért kínálnak. 300 ezer forint alatt gyakorlatilag lehetetlen szállást találni.

A szállásadók tehát láthatóan minden eszközt megragadnak a helyzet kihasználására, így az sem lenne meglepő, ha a szurkolók – örömükben vagy éppen csalódottságukban – a budapesti utcákon töltenék az éjszakát.

Természetesen a döntő utáni napra az árak visszarendeződnek a megszokott szintre: vasárnapra már ismét elérhetők néhány tízezer forintos lakásajánlatok is. Mindössze néhány hirdető tartja fenn a megemelt díjat, abban bízva, hogy egy-egy tehetősebb szurkoló a döntő után is Budapesten maradna, és felfedezné a fővárost.

Emellett természetesen a meccsjegyek sem olcsóak: 25 ezer forinttól egészen 340 ezer forintig terjednek.