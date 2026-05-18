Pofátlan árak, milliókat kérnek a budapesti lakásokért a BL-döntő idején

Horrorárak várják a szurkolókat az Arsenal és a PSG budapesti BL-döntőjének napján. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a világ legrangosabb klubsorozatának fináléjának, amely természetesen lázba hozta a futballrajongókat is. A szurkolói lelkesedést azonban úgy tűnik, a szállásadók is igyekeznek maximálisan kihasználni.
A szállodák többsége már teljesen megtelt a mérkőzés napjára, azonban a különböző szálláshirdető platformokon még elvétve akad néhány kiadó lakás. Ezek többségének ára azonban rendkívül magas:
egyetlen éjszaka ára jellemzően 500 ezer és 1 millió forint között mozog, de nem ritkák a milliós fölötti hirdetések sem.
A Booking.com-on például egy IV. kerületi, a stadiontól viszonylag távol eső apartmant közel négy millió forintért kínálnak. 300 ezer forint alatt gyakorlatilag lehetetlen szállást találni.
A szállásadók tehát láthatóan minden eszközt megragadnak a helyzet kihasználására, így az sem lenne meglepő, ha a szurkolók – örömükben vagy éppen csalódottságukban – a budapesti utcákon töltenék az éjszakát.
Természetesen a döntő utáni napra az árak visszarendeződnek a megszokott szintre: vasárnapra már ismét elérhetők néhány tízezer forintos lakásajánlatok is. Mindössze néhány hirdető tartja fenn a megemelt díjat, abban bízva, hogy egy-egy tehetősebb szurkoló a döntő után is Budapesten maradna, és felfedezné a fővárost.
Emellett természetesen a meccsjegyek sem olcsóak: 25 ezer forinttól egészen 340 ezer forintig terjednek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.