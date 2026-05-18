Dráma Szentlőrincen: a negyedik emeletről zuhant ki egy ember – mentőhelikopter is érkezett

Döbbenetes jelenetek zajlottak le hétfő délelőtt Szentlőrincen, a Március 15. tér melletti parkos területen, egy játszótér közelében. Sajtértesülések szerint egy személy esett ki egy többemeletes panelház negyedik emeleti lakásából.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Úgy tudni, a sérült ellátása jelenleg is zajlik, az életéért küzdenek.

Az eset körülményei egyelőre nem ismertek. Az Országos Mentőszolgálat és a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság eddig még semmit sem közölt a baleset pontos körülményeiről – írja a BAMA.