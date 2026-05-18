Ketten meghaltak, többen eltűntek: folyóba zuhant egy utasokkal teli teherautó

Súlyos baleset történt Kína déli részén, Kuanghszi tartományban, ahol egy 15 embert szállító platós teherautó egy hídról a folyóba zuhant. A tragédia szombat este, helyi idő szerint 21 óra 8 perc körül történt Huanjiang Maonan Autonóm Körzetében. Eddig két áldozatról érkezett bejelentés, további nyolc ember után most is kutatnak.

Legalább két áldozatot követelt a baleset

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Sajtóértesülések szerint a jármű éppen egy édesburgonya-farm dolgozóit szállította, amikor a baleset bekövetkezett. A mentőegységek vasárnap hajnalig több embert is kimentettek a vízből: öt embert sikerült élve partra húzni, egy másik sérült azonban a helyszínen életét vesztette.

Legalább 2 áldozatról tudnak a hatóságok

Hétfő reggel újabb tragikus fejleményről számoltak be a hatóságok. Egy eltűnt nő holttestét mintegy három kilométerrel lejjebb találták meg a folyón, egy gát közelében, Yongquan falunál. A baleset után így legalább két halálos áldozatról tudni, miközben nyolc embert továbbra is eltűntként keresnek.

A kutatásban körülbelül 65 tűzoltó és mentő dolgozik, akik a folyó 12 különböző szakaszán végzik az átfésülést. A mentőcsapatok szonárberendezéseket, búvárfelszerelést és mobil világítóeszközöket is bevetettek az eltűntek felkutatására.

A hatóságok szerint a térségben tapasztalható heves esőzések is hozzájárulhattak a tragédiához. Az Associated Press információi alapján a nagy mennyiségű csapadék veszélyes áradásokat és sárlavinákat idézett elő a környéken. A kínai Nemzeti Meteorológiai Központ korábban sárga figyelmeztetést adott ki az ország több régiójára, köztük Észak-Kínára és Kuanghszi térségére is az intenzív esőzések miatt – írja a People.