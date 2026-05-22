Órákig sírt a kórházban a rákkal küzdő világsztár, hihetetlen híreket közöltek vele orvosai

Jessie J 11 hónappal a diagnózisa után remek híreket osztott meg: orvosai szerint mára már rákmentes.

Jessie J legyőzte a rákot

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Egy év küzdelem után Jessie J remisszióba került

A 38 éves énekesnő az Instagramon jelentette be a hírt. Elmondása szerint éves ellenőrzésére ment: órákig sírt, miután orvosai közölték vele az eredményeket. A megosztott videón az énekesnő éppen a kórházban készült egy MRI-vizsgálatra.

Szóval visszajöttem az éves ellenőrzésemre. Tényleg nagyon félek, nem fogok hazudni. Azt mondták, nem lesz kontrasztanyag, de ezek alapján szerintem van

- mondta, miközben a karjában lévő kanülre mutatott.

A leírásban nagy betűkkel ezt írta:

MEGVANNAK AZ EREDMÉNYEK, ÉS MENTES VAGYOK A RÁKTÓL!!

A nagyszerű hírt hatalmas gratulációs üzenetáradat fogadta a rajongók és híres barátok részéről. Köztük volt Andrea McLean, a Loose Women egykori műsorvezetője is, aki azt írta: „Ez egy csodálatos hír.”

Jessie J, azaz Jessica Ellen Cornish tavaly júniusban esett át műtéten, amely során eltávolították az egyik mellét, miután korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála.

Egy második műtét miatt elhalasztotta turnéját is, és egy díjátadón arról beszélt, hogy azóta teljesen megváltozott az élete és a világlátása. Bevallotta, sokat sírt, és többször érezte magát mélyponton – idézi fel a világsztár kálváriáját a Mirror.

Ez az év sok szempontból nehéz és kemény volt mindannyiunk számára. Számomra személy szerint életem egyik legnehezebb, de egyben legvarázslatosabb éve volt – magánéleti és szakmai szempontból is

– írta akkor a mára remisszióba került énekesnő.