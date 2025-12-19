Halálos repülőgép-baleset áldozata lett az autóversenyző és családja

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Összesen hét ember életét követelte egy tragikus repülőgép-baleset, köztük egy egykori Nascar-pilótáét és családjáét. A gép a jelentések szerint leszállás közben zuhant le, majd lángra lobbant.

Egy egykori Nascar-pilóta és családja is a hét halálos áldozat között van, akik egy repülőgép-balesetben haltak meg egy észak-karolinai regionális repülőtéren.

Repülőgép-baleset követelte a Nascar-pilóta és családja életét.
Repülőgép-baleset követelte a Nascar-pilóta és családja életét  Fotó: Pexels

Családjával hunyt el az autóversenyző a repülőgép-balesetben

A Cessna C550-es repülőgép helyi idő szerint 10:20 körül zuhant le leszállás közben a Statesville regionális repülőtéren. A helyszínen tartózkodó nyomozók megerősítették, hogy Greg Biffle autóversenyző is a gépen utazók között volt.

Greg több volt, mint egy bajnok pilóta: a Nascar közösség szeretett tagja, kemény versenyző és sokak barátja volt

- olvasható a Nascar közleményében, amelyben megerősítették, hogy Biffle feleségével, lányával, fiával és három másik személlyel együtt hunyt el.

A versenyzés iránti szenvedélye, a megbízhatósága, valamint a rajongók és a versenytársak iránti elkötelezettsége maradandó hatással volt a sportra.

A versenypályán túl Biffle-re azért is emlékeznek, mert segített Észak-Karolinában a tavalyi Helene hurrikán pusztítása után, amikor személyes helikopterét használta a lakosok megmentésére és ellátmányok szállítására.

Garrett Mitchell, a motorsport YouTuber a Facebook-oldalán azt írta, hogy Biffle és családja úton voltak, hogy vele töltsék a délutánt.

Sajnos megerősíthetem, hogy Greg Biffle, felesége, Cristina, lánya, Emma és fia, Ryder azon a gépen voltak… mert úton voltak, hogy velünk töltsék a délutánt. Teljesen összetörtünk. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell megosztanom

- olvasható bejegyzésében.

A két évtizedes versenyzői karrierje után Biffle-t 2023-ban a Nascar 75 legjobb versenyzője közé választották. Az 55 éves versenyző 19 Cup Series futamot nyert az Xfinity Series és a Craftsman Truck Series versenyein. Bár 2016 után visszalépett a versenyzéstől, 2019-ben visszatért egy egyszeri versenyre a Texas Motor Speedway-en, amelyet megnyert.

John Ferguson, a Statesville repülőtér igazgatója elárulta, hogy mire a helyszínre ért, a gép már lángokban állt. Hozzátette: repülőtér zárva marad, amíg a személyzet eltakarítja a törmeléket a kifutópályáról - írta a BBC.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu