Új szívet kapott a 4 éves Lilla: a szülők érzelmi hullámvasúton mentek keresztül a 12 órás műtét alatt

Hónapokon át minden nap azért imádkozott a szolnoki Illés család, hogy találjanak megfelelő donort a kislányuknak. A 4 éves Lilla súlyos szívbetegséggel küzdött, a szívének jobb és bal kamrája is megvastagodott, a pumpafunkciója pedig annyira legyengült, hogy műszívet ültettek be neki, de csak egy szívátültetés segíthetett igazán. Most végre megtörtént a csoda: Lilla új szívet kapott.

A szívátültetés sikeres volt. Lilla most lábadozik a transzplantáció után / Fotó: beküldött

Új szívet kapott Lilla

A kislány mindössze két éves volt, amikor az orvosok pontos diagnózist állítottak fel. A család azóta folyamatos bizonytalanságban élt, hiszen tudták, hogy csak egy megfelelő donor adhat új esélyt gyermeküknek. A szülők bármit megtettek volna ezért.

Lilla édesapja, Illés Szabolcs elmesélte lapunknak, hogyan tudták meg a jó hírt:

2026. március 24-én este 18 óra 6 perckor érkezett a hívás. Épp lejárt a látogatási idő a kórházban, amikor közölték velünk, hogy donort találtak Lillának, és most vizsgálják, hogy minden egyezik-e. Egyszerre ezer érzés kavargott bennünk. Régóta vártunk erre a telefonra, de korábban már volt egy hívás, amikor végül nem bizonyult megfelelőnek a donor, ezért most is rettegtünk attól, nehogy csalódás legyen a vége

- mondta az édesapa.

Az édesanya tartja a lányát / Fotó: beküldött

A család hosszú órákon át várt az eredményre, végül este kilenc után érkezett a hír, hogy a donor szíve tökéletesen megfelel Lillának. Azonnal megkezdődött a nagy műtéti folyamat. Az orvosi csapat egyik része a donor szervének kiemelésén dolgozott, miközben a másik csapat Lillát készítette fel az átültetésre.

A műtét hajnalban kezdődött. Olyan érzelmi hullámvasúton ültünk, mint még soha. Egyszerre rettegtünk attól, hogy baj történik, és reménykedtünk abban, hogy végre minden jól sikerül. Amikor délután öt óra után a sebészek kijöttek hozzánk és azt mondták, hogy az új szív segítség nélkül azonnal beindult, akkor mertük először igazán elhinni, hogy sikerült

– idézte fel meghatódva az édesapa. A szülők nem sokkal később már üvegen keresztül láthatták is a steril szobában fekvő kislányukat, ami óriási megnyugvást jelentett számukra. A szülők nagyon hálásak az orvosoknak, ápolóknak és minden szakembernek.