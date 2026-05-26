Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalmas tragédia: saját otthona előtt gázoltak halálra egy idős embert

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 10:05
idős embergázoláshalál
Boltból tartott haza az áldozat, amikor bekövetkezett a tragédia.

Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség azzal a sofőrrel szemben, aki tolatás közben elütött egy idős embert Maglódon. A halálos gázolás következtében a mozgásában korlátozott gyalogos a kórházban életét vesztette.

Saját otthona előtt gázolták halálra az idős embert Fotó: Ügyészség

Idős embert gázolt a figyelmetlen sofőr

A Pest Vármegyei Főügyészség számolt be róla, hogy a halálos gázolás még 2024 októberében történt, amikor a budapesti férfi tehergépkocsijával parkolót keresett egy helyi hentesüzlet közelében. Miután meglátott egy üres helyet egy kereskedőház előtt, hátramenetbe kapcsolt, ám a tolatás során nem volt kellően körültekintő. Nem vette észre a visszapillantó tükörben a bolt kivezető szakaszánál közlekedő idős sértettet, aki egy kerekes járókerettel (rollátorral) igyekezett hazafelé az úttest szélén.

A teherautó jobb hátsó sarka meglökte a gyanútlan gyalogost, aki az aszfaltra zuhant. A mozgásában korlátozott idős ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a kórházba szállítását követő napon meghalt. A hatóságok hangsúlyozták: ha a sofőr a tőle elvárható figyelemmel kezd meg manőverezni, időben észlelhette volna a gyalogost, és elkerülhette volna a tragédiát.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a férfit, bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni. A rendőrségi szemlefotók tanúsága szerint a helyszínen a tehergépkocsi mellett a sértett összetört rollátora hevert - írja az ügyészség.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu