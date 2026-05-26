Pintér Tenya majonéz balhéja után szívesen reklámozná a márkát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 10:15
A színész mémvideóját valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. Néhány évvel ezelőtt Pintér Tibor egy darab majonéz miatt balhézott az egyik gyorsétteremlánc éttermében. A harag azóta elmúlt és úgy érzi, szívesen reklámozná a terméket is.
Pintér Tibor majonézes videója 2022-ben körbejárta az internetet. A színész-rendező egy gyorsétterembe tért be, ahol nem kapott szószt a rendeléséhez. Tenyát azóta is kísérti a múlt, ugyanis rajongói annyira jópofának találták a felvételt, hogy a mai napig elhalmozzák őt literes majonézekkel.

Pintér Tibor nem bánja, hogy majonézes videója meme lett
Pintér Tibor mémvideója ma is népszerű

Pintér Tibor: „Egy majonézt ide fogsz adni!”

Pintér Tenya elmondása szerint egy alkalommal vissza kellett volna mennie a drive-ban a sor végére, mert utólag akart kikérni egy majonézt.

Visszaküldtek, mert utólag kértem majonézt. Mondom: Nem megyek vissza, sietek. Mögöttem 10 ember van. Egy majonézt ide fogsz adni!

 – mondta a KFC dolgozójának, mire a kiszolgáló azt felelte, ezt nem teszi meg.

A színész ekkor bekeményített: „Mondom: jó. Otthagytam az autót, visszamentem, belebeszéltem a mikrofonba, hogy kérek még egy majonézt, mire a csaj ki volt borulva. Mondtam az üzletvezetőnek, hogy ezt a kislányt küldjék el, mert alkalmatlan, és ha nem kapok majonézt, akkor nem fogok innen elmenni autóval. Erre az üzletvezető azt mondta: Azonnal, művész úr, elnézést!” 

Tenya végül az üzletvezetőtől kapott majonézt, sűrű bocsánatkérések közepette, majd a végén hozzátette: Mondtam a kislánynak: jegyezd meg, te vendéglátásban dolgozol, az a feladatot, hogy kiszolgálj minket!

Pintér Tenya nem bánja, hogy videója meme lett
Pintér Tenya a Nemzeti Lovas Színház igazgatójaként sokkal komolyabb értékeket képvisel, mint sokan gondolnák

Pintér Tibor rajongói literszámra viszik neki a majonézt 

Nem is értem egyébként, hogy ezután a mém után, ami lejött rólam, miért nem én vagyok a termék reklámarca? Szerintem előbb vagy utóbb fel fognak kérni a feladatra

 – mondta humorosan a színész.

A történet azonban nem merült feledésbe az idő múlásával sem, Pintér Tibor rajongói ugyanis a színész előadásain is előszeretettel ajándékozzák meg őt egy-egy üveg majonézzel. A Lovas Színházba rendszeresen hoznak nekem a rajongók üveg majonézeket. Rárakják a képem és megkérnek, hogy írjam alá” – árulta el a Borsnak Tenya.

Tenya abszolút nem bánja, hogy a videó a felkapottak listájára került, sőt saját bevallása szerint, ha valamit ő egyszer kimond, azt utána vállalja is.

„Én azt gondolom, hogy amit az ember egyszer kimond, azért vállalni kell a felelősséget. Én nem bánom, hogy ebből mém lett” – mesélte. 

Azonban, aki ismeri a Nemzeti Lovas Színház igazgatóját, az tudja, hogy Pintér Tibor a valóságban sokkal komolyabb ember, aki ugyan szereti a humort, mégis nagy fegyelemmel és odaadással végzi munkáját.

Aki ismer, az tudja, hogy nekem valójában milyen értékeim vannak, mint például az, hogy a Nemzeti Lovas Színházat vezetem évek óta, hogy fiatalokat tanítok, és hogy értékek mentén élem az életem. 

Pintér Tibor fiától is megköveteli az alázatos munkát. Pintér Máté vezeti ugyanis a Nemzeti Lovas Színház éttermét, ahol a vendégek természetesen az első helyen állnak.

„A fiam vezeti jelenleg a Nemzeti Lovas Színház étterem részlegét, ahol abszolút követelmény, hogy a vendégek felé tiszteletet mutassunk, hiszen ők a legfontosabbak, csak úgy, mint a színházban a nézők” – mondta lapunknak a színész.

 

