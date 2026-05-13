Gólyahír! Harmadjára is apa lesz az Oscar-díjas színész

Harmadjára is apai örömökben lesz része Jamie Foxx-nak. Az 58 éves, Oscar-díjas színész és humorista korábbi kapcsolataiból két lánya született: a 17 éves Anelise és a 32 éves Corinne, most pedig első közös gyermeküket várják barátnőjével, a 32 éves Alyce Huckstepp-pel.
A hírek szerint a pár 2023-ban kezdett randevúzni egymással, majd másfél évvel később, 2025-ben szakítottak. Alig pár hónappal később jött az újabb fordulat, amikor ismét együtt látták őket, most pedig már a közös gyereküket várják - írja a People.
A színész egyébként büszke lányos apuka, aki, elmondása szerint, imádja, amikor a lányai "apának" szólítják őt.
Látni, ahogy felragyog az arcuk, amikor belépsz egy szobába. Segíteni nekik megoldani egy problémát, amin valószínűleg te már keresztülmentél
- nyilatkozta korábban a sztár, amikor arról kérdezték, mi a kedvenc része az apaságnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.