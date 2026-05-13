Gólyahír! Harmadjára is apa lesz az Oscar-díjas színész

Harmadjára is apai örömökben lesz része Jamie Foxx-nak. Az 58 éves, Oscar-díjas színész és humorista korábbi kapcsolataiból két lánya született: a 17 éves Anelise és a 32 éves Corinne, most pedig első közös gyermeküket várják barátnőjével, a 32 éves Alyce Huckstepp-pel.

A hírek szerint a pár 2023-ban kezdett randevúzni egymással, majd másfél évvel később, 2025-ben szakítottak. Alig pár hónappal később jött az újabb fordulat, amikor ismét együtt látták őket, most pedig már a közös gyereküket várják - írja a People.

A színész egyébként büszke lányos apuka, aki, elmondása szerint, imádja, amikor a lányai "apának" szólítják őt.

Látni, ahogy felragyog az arcuk, amikor belépsz egy szobába. Segíteni nekik megoldani egy problémát, amin valószínűleg te már keresztülmentél

- nyilatkozta korábban a sztár, amikor arról kérdezték, mi a kedvenc része az apaságnak.