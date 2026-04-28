Elhunyt a legendás soul- és bluesénekesnő

A soul- és bluesénekesnő, Barbara Carr 85 éves korában vesztette életét. Családja búcsúüzenetet tett közzé a legendás énekesnőről, emlékezve az erejére, kitartására és a tehetséggel teli életére. Barbara Carr 2026. április 15-én hunyt el családja körében Maryville-ben, Illinois államban.

Elhunyt Barbara Carr, a soul- és blueszene ikonikus énekesnője

Az énekesnő családja egy nekrológban, amelyben tisztelettel adóztak hosszú karrierjének és a soul és blues műfajra gyakorolt hatásának. A legendás énekesnő gyászjelentése részletesen leírta karrierje kezdeteit Missouri-ban, ahol testvéreivel együtt énekelt a templomban, mielőtt a soul műfaj felé fordult.

Barbara Carr 1966-ban szerezte meg első szóló lemezszerződését a Chicago-ban működő Chess Recordsnál, ami csak a kezdete volt több évtizedes karrierjének.

Élete későbbi szakaszában számos díjat kapott, kétszer elnyerte a Living Blues magazin olvasói által odaítélt „Az év női blues-előadója” díjat. Több más Blues Music Award-ra is jelölték. 2013-ban és 2014-ben a „Soul Blues női előadó” kategóriában jelölték a Blues Music Award-ra.

Gyászjelentésében nemcsak karrierjét emelték ki, hanem azt is, hogy mennyire családcentrikus nő volt. Hátrahagyta szerető férjét, Bill Greensmith-t, valamint négy gyermekét: Margaret Dennis-t, Charlesetta Carr-t, Vicky Hacker-t és Charles Carr III-t.

Barbara több mint 40 éven át boldog házasságban élt néhai férjével, Charles Henry Carr Jr.-ral, akivel együtt nevelték fel négy gyermeküket. Későbbi éveiben újra megtalálta a szerelmet, és házasságot kötött Bill Greensmith-szel, aki végig mellette maradt

- olvasható a gyászjelentésében.

Férje, Bill egy egyszerű üzenetet hagyott a gyászjelentésben: „Egy csodálatos hölgy! Remek csapatot alkottunk!” Lánya, Margaret pedig így fogalmazott: „Anya, te vagy az életem fénye, köszönöm, hogy ott voltál, amikor szükségem volt rád. Fáj a szívem, hogy már nem érinthetlek meg, de egy nap újra találkozunk. Mindig szeretni foglak."

Számos megemlékezés érkezett, a St. Louis Blues Society például a következőket írta az énekesnőről: