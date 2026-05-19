Elhunyt Réti Erika, Déryné- és Aase-díjas magyar színésznő

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy elhunyt Réti Erika, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. A Déryné- és Aase-díjas színművész életének 83. évében költözött az égi társulatba.

1979-ben szerződött a kecskeméti színházhoz, és itt töltött évei alatt eljátszotta a drámairodalom legnagyobb és legcsodálatosabb szerepeit. A közönség és a kollégák egyaránt szívből szerették a mindig kedves embert és kiváló művészt.

Szomorú, de hálás szívvel búcsúzunk tőled, Erika! Köszönjük, hogy lényeddel és mosolyoddal beragyogtad a színpadot és az egész színházat.