Elhunyt Réti Erika, Déryné- és Aase-díjas magyar színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 18:40
Tragikus nap a színház világának. Réti Erika halálát a Kecskeméti Katona József Színház jelentette be.

Elhunyt Réti Erika, Déryné- és Aase-díjas magyar színésznő, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja.

Elhunyt Réti Erika. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Réti Erika mindig beragyogta a színpadot

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy elhunyt Réti Erika, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. A Déryné- és Aase-díjas színművész életének 83. évében költözött az égi társulatba.

1979-ben szerződött a kecskeméti színházhoz, és itt töltött évei alatt eljátszotta a drámairodalom legnagyobb és legcsodálatosabb szerepeit. A közönség és a kollégák egyaránt szívből szerették a mindig kedves embert és kiváló művészt.

Szomorú, de hálás szívvel búcsúzunk tőled, Erika! Köszönjük, hogy lényeddel és mosolyoddal beragyogtad a színpadot és az egész színházat.

- írták a bejegyzésben.

1962-től a Miskolci Nemzeti Színháznál indult a pályája. 1969-től a kaposvári Csiky Gergely Színház színésznője volt. 1979-ben szerződött Kecskemétre, ahol 2024-ig szerepelt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. Réti Erika 82 évesen hunyt el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
