Generációk nőttek fel rajta: kiderült, melyik mese Szoboszlai kislányának a kedvence

Újabb meghitt pillanatot osztott meg követőivel Buzsik Borka. A magyar válogatott csapatkapitányának felesége az Instagram-oldalán tett közzé fotókat egy közös anya–lánya programról, amelyek hamar elnyerték a rajongók tetszését. A szemfüles követők azonban egy különleges részletet is kiszúrtak a képeken: Szoboszlai Dominik kislánya előtt ott hevert az asztalon a legendás „Kisvakond” mesekönyv. A generációk óta népszerű történet sokak gyerekkorának meghatározó kedvence volt, így a fotók nosztalgikus hangulatot csempésztek a meghitt családi pillanatok közé.

A legendás „Kisvakond” meséi évtizedek óta megtalálhatók a gyerekszobáknak, a cseh rajzfilmsorozat Magyarországon kedvenccé vált. Úgy tűnik, a klasszikus történetek varázsa Szoboszlai Dominik családját sem kerülte el: a Liverpool középpályásának kislánya ezzel a mesével ismerkedett meg egy angol kávézóban.

Mindeközben Liverpool kulcsfontosságú mérkőzésre készül. A Vörösök a Premier League utolsó fordulójában vasárnap (17:00, Spíler 2) a Brentford otthonában lépnek pályára, és nagy a tét: amennyiben Szoboszlai Dominik együttese begyűjti a három pontot, biztosan kivívja a Bajnokok Ligája-indulást a következő idényre.