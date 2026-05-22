Lily Collins Párizsban leli meg végső otthonát – A 6. évaddal véget ér az Emily Párizsban

Egy újabb közönségkedvenc sorozattól kell búcsúznunk. Már javában forog az Emily Párizsban 6. évada, a rendező Darren Star és a Netflix közösen kiadott közleményében pedig bejelentette, hogy a 6. évad egyben az utolsó is lesz.

Emily Párizsban 6. évad: Görögország az utolsó állomás

Az Emily Párizsban 5. évadában az örök városba, Rómába tettek kiruccanást szereplőink. Emily kezdetben örömmel adta át magát a dolce vita életérzésnek, de az évad végére ráébredt, mégis Párizs az ő valódi otthona, és ezen még az olasz csődör Marcello (Eugenio Franceschini) sem tud változtatni. Az utolsó epizódban egy félresikerült eljegyzési baki után szakítanak, Emily hazatér Párizsba, csakhogy munkahelyén is a feje tetejére állítva találja a dolgokat, az utolsó jelenetben pedig felbukkan Gabriel (Lucas Bravo), aki egy félreérthetetlen, görög látképet ábrázoló képeslapot küld Emilynek. Ebből már sejthettük, hogy a 6. évad helyszíne egy újabb európai ország lesz, később a Netflix meg is erősítette ezt a feltételezést, a forgatás pedig jelenleg is zajlik Görögországban.

Emily Párizsban van igazán otthon

Darren Star rendező, aki olyan sorozatokat tudhat a háta mögött, mint a Szex és New York, ezúttal is képes volt egy igazi közönségkedvenc szériát alkotni, bár a franciák kezdetben felháborítónak tartották népük sztereotípiákra épülő ábrázolásmódját. A Lily Collins által alakított Emily a kezdeti sutaságán felülkerekedve megtalálta helyét a francia fővárosban, sőt, a jelzések szerint végső otthonra lel Párizsban, hiába Róma vagy Görögország.

„Azt gondolom, végsősoron Emily szíve Párizsban van, ez a tény segített neki ráébredni, hogy ott akar élni, az az otthona és ez nem egy átmeneti dolog” – mondta Star még az 5. évad fináléjával kapcsolatban.

Emily Párizsban finálé: Ezekre még választ kell adni

De mielőtt Emily végleg letelepedne, még tesz egy kiruccanást az antik művészet bölcsőjébe, ahol az 5. évad záró képsoraiból kiindulva valószínűleg ismét összefut kedvenc francia séfünkkel, Gabriellel. Emily és Gabriel se veled se nélküled kapcsolata volt a széria egyik legfőbb mozgatórugója, a rajongók pedig szinte az első közös jelenetük óta annak szurkolnak, hogy a páros végre végleg egymásra találjon. De addig még előttünk van Mindy (Ashley Park) és Nicolas (Paul Forman) esküvője, mely a drámákkal teletűzdelt korábbi évadokból kiindulva még ezerszer meghiúsulhat, különösen, hogy a záróepizódból úgy tűnt, Alfie-nak (Lucien Laviscount) is van még egy-két szava Mindy eljegyzésével kapcsolatban. Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) és az Agent Grateau sorsa is egy cérnaszálon függ az új társtulajdonos, Princess Jane (Minnie Driver) megjelenésével, aki legnagyobb megmentőjükből hamar a cég érdekeinek ellenségévé válhat. Az bizonyos, hogy rendkívül izgalmas finálénak nézünk elébe az Emily Párizsban utolsó évadában, melyhez sajnálatos módon még nem érkezett hivatalos premierdátum, úgyhogy a rajongók jobb, ha nyitva tartják a szemüket.