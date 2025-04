Channing Tatum felvállalta 19 évvel fiatalabb párját

Hat hónap telt el azóta, hogy Channing Tatum és Zoë Kravitz felbontották a jegyességüket. A Magic Mike szépfiúja azonban nem sokáig szomorkodott. A 45 éves színész február óta találkozgat a nála majdnem 20 évvel fiatalabb ausztrál modellel, Inka Williamsszel, aki egy romantikus Instagram sztoriban kívánt boldog születésnapot szerelmének.

Channing Tatum párja, Inka mellett újra boldog (Fotó: DeeCee Carter / Northfoto)

Channing Tatum és Inka Williams a következő szintre emelték a kapcsolatukat

A 45 éves színész februárban jelent meg először nyilvánosan új barátnőjével az Oscar Gála afterpartiján. Channing Tatum és Inka Williams azóta is egy párt alkotnak, sőt most a napokban a következő szintre emelték a kapcsolatukat. A 25 éves ausztrál modell ugyanis az Instagram sztorijában köszöntötte az ünnepelt szerelmét. Egy fotóválogatást tett ki magukról, amivel boldog születésnapot kívánt szerelmének. A képekhez pedig azt írta, hogy:

Boldog életet a legjóképűbb, legkedvesebb, legviccesebb, legdilisebb, legcsodálatosabb embernek, akit valaha is láttam.

Továbbá azt is hozzátette még a modell, hogy:

Köszönöm, hogy szebbé teszed az életet.

Channing Tatum barátnője szerelmet vallott

A fotók között olyan képek voltak, amin Channing Tatum félmeztelenül volt látható, ahogy épp csókot nyom az ausztrál modellnek, vagy amin együtt fekete ruhában grimaszoltak a kamerának, de akadt köztük olyan is, amin a színész Jenna Dewannal közös kislányával együtt látható. A fotómontázshoz pedig még annyit írt Inka , hogy 'JTM trop fort', ami a francia szlengben azt jelenti, hogy „szeretlek”.

Channing Tatum Zoe Kravitz-cel 3 évig volt együtt (Fotó: PA / Northfoto)

Chaning Tatumra hamar rátalált újra a szerelem

A színész és Jenna Dewan 2009 és 2018 között voltak házasok. A válásuk után a Magic Mike sztárja viszont nem sokáig szomorkodott. Még ugyanebben az évben ugyanis összejött Jessie J amerikai énekesnővel, akivel két évig volt együtt. A szakításuk után pedig Lenny Kravitz lányával esett szerelembe, akivel el is jegyezték egymást. Channing és Zoë Kravitz három évig voltak együtt, a színész még el is jegyezte a színésznőt. De 2024 októberében végül felbontották a jegyességet. Channing Tatum ezután a szakítás után is nagyon hamar túltette magát, 2025 februárjában ugyanis már új barátnőjével jelent meg az Oscar Gála afterpartiján.