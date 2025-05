Brad Pitt megtörte a csendet Angelina Jolie-val való 8 évig tartó válásáról

Amilyen hatalmas szerelemmel indult a kapcsolatuk, olyan csúfosra sikeredett a válásuk. Brad Pitt és Angelina Jolie 2004-ben lett egy pár, azonban csak 2014-ben kötötték össze hivatalosan az életüket. A házasságuk azonban 2 évvel később véget is ért, a válásuk pedig 8 éven át tartott.

Brad Pitt új filmje, az F1 népszerűsítése alatt nyilatkozott a 8 évig tartó válásáról (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Brad Pitt megtörte a csendet a válásról

Brad Pitt a GQ Magazinnak adott interjút az új filmje, az F1 kapcsán, amikor a válásáról kérdezték, azon belül is arról, hogy érez-e valami változást most, hogy végre lezárult. A 61 éves színész nem érzi úgy, hogy ez egy nagy dolog lett volna, sokkal inkább olyan ez számára, mint amikor valami véget ér.

Nem, nem hiszem, hogy ez olyan nagy dolog lett volna. Csak valami, ami lezárult. Jogilag.

Brad Pitt számára a válás csak egy dolog, ami végre lezárult, jogilag is (Fotó: KGC-34/130810/Northfoto)

Brad Pitt és Angelina Jolie csupán két évig voltak házasok

Brad Pitt és Angelina Jolie 2004-ben ismerkedett meg, de csupán 10 évvel később kötötték össze hivatalosan is az életüket. 2016-ban azonban beadták a válókeresetet, de akkor nem is sejtették, hogy 8 éven keresztül fog tartani a pereskedés. Brad Pitt ezalatt az idő alatt egyszer sem nyilatkozott a válásukról, egészen mostanáig. Angelina Jolie álláspontját azonban ügyvédje közölte a nyilvánossággal a válóper vége után.

Több mint nyolc évvel ezelőtt Angelina beadta a válókeresetet Mr. Pitt-től. Ő és a gyerekek elhagyták az összes ingatlant, amelyen Mr. Pitt-tel osztoztak, és azóta arra összpontosít, hogy békét és gyógyulást találjon a családjuk számára.

Továbbá hozzátette, hogy Angelina Jolie-t nagyon kimerítette ez a jogi hercehurca és örül annak, hogy végre vége van.

Ez csak egy része annak a hosszú, folyamatban lévő procedúrának, amely nyolc évvel ezelőtt kezdődött. Őszintén szólva, Angelina kimerült, de megkönnyebbült, hogy ennek az egy résznek vége.

A válást végül jelentősen felgyorsította, hogy Angelina Jolie örökre lemondott minden jogáról, hogy házastársi támogatást kapjon Brad Pitt-től.

Brad Pitt és Angelina Jolie csupán 2 évig voltak házasok, a válásuk pedig 8 évig tartott (Fotó: RACHID BELLAK/BESTIMAGE/Northfoto)

Brad Pitt válásával a gyerekeit is elvesztette

Brad Pitt és Angelina Jolie hat közös gyermeket vállaltak, azonban a válás után egyikük sem maradt beszélőviszonyban apjukkal. Sőt, volt amelyikőjük el is hagyta édesapjuk vezetéknevét is. Ami nagyon megtörte a 61 éves színészt. Az nem derült ki, hogy a gyerekek pontosan mióta nem beszélnek apjukkal. Az viszont igen, hogy a különválásuk oka Angelina Jolie szerint egy magángépen történt incidens volt, amikor is Brad Pitt erőszakosan viselkedett a gyerekekkel. A színész természetesen ártatlannak vallja magát, de a gyerekek közül többen is inkább anyjuk oldalára álltak. Pax például egy apák napi posztban 2020-ban világklasszis s.ggf.jnek nevezte apját.