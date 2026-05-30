Fehér homok, türkizkék tenger és nyugalom: Görögország 5 partszakasza, amely első látásra rabul ejt

Az ország több mint 14 ezer kilométeres partvonala és több ezer szigete elképesztő változatosságot rejt, így a nyári utazások tervezésekor szinte kötelező elemként merülnek fel Görögország legszebb tengerpartjai is. A meredek sziklafalak alatti öblök, a finom fehér homokos szakaszok és a különleges vulkanikus formációk mind megtalálhatók a palettán. Akár a csendesebb, rejtett zugokat, akár a világhírű panorámát keresed, a görög partok között garantáltan rábukkansz a tökéletes helyszínre.

Eláruljuk a titkot, melyek Görögország legszebb tengerpartjai. Természetesen a korfui Canal d’Amour Beach is a listán szerepel.

Fotó: Tupungato / shutterstock

Változatos tájak: Görögország vulkanikus sziklákkal, fehér homokkal és rejtett lagúnákkal várja az utazókat.

Görögország vulkanikus sziklákkal, fehér homokkal és rejtett lagúnákkal várja az utazókat. Legendás helyszínek: több partszakaszhoz kötődik a fiatalság és az örök szerelem megszerzésének mítosza.

több partszakaszhoz kötődik a fiatalság és az örök szerelem megszerzésének mítosza. Világhírű panoráma: a szigetek és a szárazföld strandjai is rendszeresen szerepelnek a nemzetközi toplistákon.

Melyek Görögország legszebb tengerpartjai, amelyeket egyszer látnod kell?

Sarakiniko Beach (Milosz)

A Milosz szigetén található Sarakiniko egyedülálló, fehér színű kőzetformációiról ismert, amelyek holdbéli tájra emlékeztetik az utazót. A magasba nyúló sziklák és barlangok között egy védett, tiszta vizű lagúna húzódik meg, ahonnan ki lehet úszni a nyílt tengerre. Különleges látványa miatt a partszakasz rendszeresen szolgál zenei videók és nemzetközi filmek forgatási helyszíneként.

Lalaria Beach (Skiathos)

A kevésbé bolygatott Északi-Szporádokhoz tartozó Szkiathosz szigetén - amelynek repülőtere is legendás az alacsonyan le- és felszálló repülőgépek miatt - fekszik ez a nemzetközi díjakkal elismert, ragyogó kék vizű part. A terület jellegzetessége a tengerbe nyúló hatalmas sziklafal, amelyben a természet egy kapuszerű nyílást hozott létre. A helyi legenda úgy tartja, hogy aki átúszik ezen a sziklaalagúton, az visszanyeri a fiatalságát.

Canal d’Amour Beach (Korfu)

Korfu szigetének egyik leglátogatottabb pontja a szerelem alagútjaként emlegetett partszakasz, amely a párok körében rendkívül népszerű. A hullámok az évszázadok során egy különleges csatornát és homokkőből álló barlangrendszert formáltak a fehér sziklák közé. A hagyomány szerint azok, akik együtt ússzák át a csatornát, örökre együtt maradnak, a magányos úszók pedig itt találják meg a szerelmet.