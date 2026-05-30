Ezek a legszebb görög tengerpartok.

Fehér homok, türkizkék tenger és nyugalom: Görögország 5 partszakasza, amely első látásra rabul ejt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 15:15
Görögország partvonalát és szigetvilágát látva hamar egyértelművé válik, miért ez a régió a nyári utazások első számú célpontja. Ha felejthetetlen tengerparti élményre vágysz a családdal, a következő összeállítás megmutatja, melyek Görögország legszebb tengerpartjai.
Etédi Alexa
Az ország több mint 14 ezer kilométeres partvonala és több ezer szigete elképesztő változatosságot rejt, így a nyári utazások tervezésekor szinte kötelező elemként merülnek fel Görögország legszebb tengerpartjai is. A meredek sziklafalak alatti öblök, a finom fehér homokos szakaszok és a különleges vulkanikus formációk mind megtalálhatók a palettán. Akár a csendesebb, rejtett zugokat, akár a világhírű panorámát keresed, a görög partok között garantáltan rábukkansz a tökéletes helyszínre.

A korfui Canal d’Amour beach is Görögország legszebb tengerpartjai közé tartozik.
Fotó: Tupungato / shutterstock
  • Változatos tájak: Görögország vulkanikus sziklákkal, fehér homokkal és rejtett lagúnákkal várja az utazókat.
  • Legendás helyszínek: több partszakaszhoz kötődik a fiatalság és az örök szerelem megszerzésének mítosza.
  • Világhírű panoráma: a szigetek és a szárazföld strandjai is rendszeresen szerepelnek a nemzetközi toplistákon.

Melyek Görögország legszebb tengerpartjai, amelyeket egyszer látnod kell?

Sarakiniko Beach (Milosz)

A Milosz szigetén található Sarakiniko egyedülálló, fehér színű kőzetformációiról ismert, amelyek holdbéli tájra emlékeztetik az utazót. A magasba nyúló sziklák és barlangok között egy védett, tiszta vizű lagúna húzódik meg, ahonnan ki lehet úszni a nyílt tengerre. Különleges látványa miatt a partszakasz rendszeresen szolgál zenei videók és nemzetközi filmek forgatási helyszíneként.

Lalaria Beach (Skiathos)

A kevésbé bolygatott Északi-Szporádokhoz tartozó Szkiathosz szigetén - amelynek repülőtere is legendás az alacsonyan le- és felszálló repülőgépek miatt - fekszik ez a nemzetközi díjakkal elismert, ragyogó kék vizű part. A terület jellegzetessége a tengerbe nyúló hatalmas sziklafal, amelyben a természet egy kapuszerű nyílást hozott létre. A helyi legenda úgy tartja, hogy aki átúszik ezen a sziklaalagúton, az visszanyeri a fiatalságát.

Canal d’Amour Beach (Korfu)

Korfu szigetének egyik leglátogatottabb pontja a szerelem alagútjaként emlegetett partszakasz, amely a párok körében rendkívül népszerű. A hullámok az évszázadok során egy különleges csatornát és homokkőből álló barlangrendszert formáltak a fehér sziklák közé. A hagyomány szerint azok, akik együtt ússzák át a csatornát, örökre együtt maradnak, a magányos úszók pedig itt találják meg a szerelmet.

Porto Katsiki Beach (Lefkada)

A Jón-tengeren fekvő Lefkada szigete nagyrészt mentesült a tömegturizmustól, mégis itt található a Földközi-tenger egyik legszebbnek választott strandja. A partot egy monumentális, fehéren világító krétafal határolja, amelyhez egy sziklába vájt, nagyjából százfokos lépcsősor vezet le. A mélyből feltekintve a fehér kavicsos part és a türkizkék tengervíz kontrasztja lenyűgöző látványt nyújt.

Voidokilia Beach (Peloponnészosz)

A Peloponnészoszi-félszigeten, a Navarinói-öbölben található szakasz bizonyítja, hogy a szárazföld is tartogat világszínvonalú partszakaszokat. A szinte tökéletes félkör alakú, dűnékkel és fűvel borított dombokkal övezett öblöt a formája miatt ökörhas-öbölnek is nevezik. A védett, sekély vizű területet a nemzetközi sajtó is a világ legszebb strandjai között tartja számon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
