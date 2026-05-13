Megtörte a csendet Bonnie Tyler családja: kifakadtak a pletykák miatt

A napokban érkezett a hír, hogy egy műtétet követően mesterséges kómába helyezték Bonnie Tyler énekesnőt. A sztár családja nemrég friss híreket osztott meg az egészségi állapotáról, valamint felszólaltak a valótlan pletykák terjesztése ellen is. Mindez azután történt, hogy egy állítólagos barát, Liverto Mealha a Good Morning Britain című műsorban elmondta, 40 éve állnak szoros kapcsolatban Bonnie Tylerrel, és imádkozik, hogy kedvezőbb híreket kapjon az állapotáról.

Friss hírek érkeztek Bonnie Tyler állapotáról / Fotó: Yui Mok

Megtörte a csendet Bonnie Tyler családja

Az énekesnő családja nemrég elárulta, a Total Eclipse énekesnője súlyos beteg, de az állapota stabil, és az orvosok bíznak a felépülésében. A 74 éves sztárt továbbra is mesterséges kómában tartják az intenzív osztályon egy portugál kórházban, miután az állapota a műtét után romlani kezdett.

Bonnie továbbra is súlyos beteg, de stabil állapotban fekszik a farói kórházban, és az orvosai bíznak abban, hogy teljesen felépül. Bonnie családja továbbá nagyon csalódott a médiában keringő számos és valótlan pletyka miatt, és szeretnék világossá tenni, hogy Liberto Mealha semmilyen módon nem képviseli őket, és nem áll velük kapcsolatban Bonnie ügyében. Amint további hírek érkeznek Bonnie állapotáról, kiadunk egy másik közleményt, de kérjük a médiát, hogy hagyjon fel a találgatásokkal és a pletykák megosztásával, amelyek csak felzaklatják a családot, a barátokat és számos rajongót, valamint ismételten kérjük a magánélet és a szolidaritás tiszteletben tartását ebben a nehéz időszakban

- olvasható az énekesnő képviselői által kiadott közleményben, a Mirror beszámolója szerint.