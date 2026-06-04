Okunk van szégyenkezni? Eláruljuk, kik a leggyűlöltebb turisták a világon

Egy brit adatelemző cég meglepő összeállítást készített a leggyűlöltebb turistákról. Noha sok helyütt tárt karokkal fogadják az odalátogatókat a helyiek, kijelenthető: amikor gazdag nemzetek polgárai szegény vidékekre látogatnak nyaralni, az bizony sokszor ellenérzéseket vált ki. Egy jó hírrel szolgálhatunk: a magyarok egy nemzetnél sem húzták ki annyira a gyufát, hogy bekerüljünk e nem épp előkelő lista élbolyába.

Vajon mely nemzet adja a leggyűlöltebb turistákat? Eláruljuk - ahogy azt is, kiket kedvelnek a legjobban!

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Nincs mese, ők a leggyűlöltebb turisták

Kínai turisták

A felmérés szerint a leggyűlöltebb turisták a kínaiak. Főleg Ázsiában akasztottak ki szinte mindenkit. Szingapúrban a válaszadók 75 százaléka, Vietnamban, Thaiföldön és Malajziában 40 százaléka jelölte meg őket, mint legrosszabbakat. Amikor olyan híreket olvasunk, mint hogy egy kínai turista szerencsepénzt dobott egy repülő hajtóművébe, egy másik pedig egyszerűen ki akarta nyitni az ajtót, hogy szívjon egy kis friss levegőt menet közben, megértjük. Hozzá kell tenni: Európában jobban kedvelik a kínai turistákat.

Orosz turisták

Noha nem egy tipikus, nagy tömegben turistáskodó nép, a németek és a dánok 30 százaléka jelölte meg őket, mint a legrosszabbakat.

Brit turisták

Kiváltképp Európában, javarészt Németországban és Spanyolországban népszerűtlenek a brit turisták, akik a helyiek szerint rendszeresen részegek, hangosak, és sült krumplitól bűzlenek. Ami azonban igazán kínos rájuk nézve: még a britek egynegyede is saját magukat jelölte meg a legkevésbé kedvelt turistaként.