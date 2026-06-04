Okunk van szégyenkezni? Eláruljuk, kik a leggyűlöltebb turisták a világon

Egy brit adatelemző cég meglepő összeállítást készített a leggyűlöltebb turistákról. Noha sok helyütt tárt karokkal fogadják az odalátogatókat a helyiek, kijelenthető: amikor gazdag nemzetek polgárai szegény vidékekre látogatnak nyaralni, az bizony sokszor ellenérzéseket vált ki. Egy jó hírrel szolgálhatunk: a magyarok egy nemzetnél sem húzták ki annyira a gyufát, hogy bekerüljünk e nem épp előkelő lista élbolyába.
Kínai turisták
A felmérés szerint a leggyűlöltebb turisták a kínaiak. Főleg Ázsiában akasztottak ki szinte mindenkit. Szingapúrban a válaszadók 75 százaléka, Vietnamban, Thaiföldön és Malajziában 40 százaléka jelölte meg őket, mint legrosszabbakat. Amikor olyan híreket olvasunk, mint hogy egy kínai turista szerencsepénzt dobott egy repülő hajtóművébe, egy másik pedig egyszerűen ki akarta nyitni az ajtót, hogy szívjon egy kis friss levegőt menet közben, megértjük. Hozzá kell tenni: Európában jobban kedvelik a kínai turistákat.
Orosz turisták
Noha nem egy tipikus, nagy tömegben turistáskodó nép, a németek és a dánok 30 százaléka jelölte meg őket, mint a legrosszabbakat.
Brit turisták
Kiváltképp Európában, javarészt Németországban és Spanyolországban népszerűtlenek a brit turisták, akik a helyiek szerint rendszeresen részegek, hangosak, és sült krumplitól bűzlenek. Ami azonban igazán kínos rájuk nézve: még a britek egynegyede is saját magukat jelölte meg a legkevésbé kedvelt turistaként.
Ausztrál turisták
Kiváltképp Baliban fogadják őket nagy ellenérzéssel. Itt az a kép él róluk, hogy képtelenek viselkedni, sokat isznak, ráadásul éttermekbe és szent helyekre belépve sem húznak magukra semmit, csak amit a parton viseltek. Ráadásul maguk az ausztrálok is úgy vélik: nem igazán viselkednek megfelelően a nyaralások alatt. A válaszadók egyharmada nyilatkozott így, aminek köszönhetően ők lettek az a nép, amely a legkevesebbet gondol e téren saját magáról. Meglepő, de sok ázsiai országban ennek ellenére kifejezetten kedveltnek számítanak.
Amerikai turisták
Sokáig az amerikaiak (pontosabban az USA állampolgárai) egyet jelentettek a hangos, harsány, színes üdítőket és gyorskaját fogyasztó, mindent az Egyesült Államokkal összehasonlító turistákkal, mára azonban a felmérések szerint kikerültek a leggyűlöltebb utazók köréből. Állítólag manapság jól viselkednek, ritkán isszák le magukat a sárga földig a nyaralás alatt és jó borravalót adnak.
A felmérés kimutatta: az egész világon szeretik a jól viselkedő, tisztaságra és szabályokra mindenütt figyelő japán turistákat. Szingapúrban, Thaiföldön, a Fülöp-szigeteken, Malajziában, Indonéziában, Finnországban, Franciaországban és Németországban egyenesen ők a legkedveltebb látogatók.
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