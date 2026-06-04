Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A CHERY hivatalosan bejelentette: Robert Lewandowski lett a márka globális nagykövete Világsztárt igazolt a CHERY!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 15:23
CheryRobert Lewandowski
Május 14-én a CHERY a barcelonai Európai Operációs Központjában hivatalosan is bejelentette, hogy Robert Lewandowski, a világhírű labdarúgó lett a márka globális nagykövete.

A ceremónián Lewandowski így fogalmazott: „Örömmel kezdek közös munkába egy olyan márkával, amely valóban kiemelt figyelmet fordít a családokra. Közös értékeket képviselünk: a család fontosságát, a tudatos és fókuszált hozzáállást, valamint a folyamatos törekvést a kiválóságra. Várom, hogy a CHERY-vel együtt a a Családért filozófiát világszerte még több családhoz juttathassuk el.”

Az eseményen részt vett Zhu Shaodong, a Chery International ügyvezető alelnöke és EU-régió vezérigazgatója. A rendezvény keretében a felek hivatalosan aláírták a partnerségi megállapodást, emléktárgyakat cseréltek, valamint sor került egy ünnepélyes kulcsátadásra is. Mindez egy új, nemzetközi együttműködés kezdetét jelenti a CHERY és Robert Lewandowski számára. 

Forrás: cherymotors.hu

Ez az együttműködés fontos mérföldkő a CHERY globális stratégiájában, és tovább erősíti a márka a Családért filozófiájának nemzetközi jelenlétét. Az elmúlt években a CHERY jelentősen felgyorsította globális terjeszkedését, működése ma már több mint 100 országra terjed ki. Ezzel párhuzamosan a márka folyamatosan fejleszti technológiai és termékökoszisztémáját az új energiamegoldások, az intelligens mobilitás és a családközpontú közlekedési megoldások területén.

A CHERY célja, hogy a biztonságra, a tágas kialakításra és a fejlett technológiára építve olyan elérhető mobilitási megoldásokat kínáljon, amelyek biztonságosabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá teszik a családok mindennapi közlekedését világszerte. 

Forrás: cherymotors.hu

A labdarúgás egyik legismertebb alakjaként Robert Lewandowskit következetes szakmai teljesítménye, fegyelmezett hozzáállása és pozitív közéleti megítélése tette nemzetközileg elismert sportolóvá. A családi értékek, a felelősségvállalás és a hosszú távú gondolkodás iránti elkötelezettsége illeszkedik a CHERY a Családért küldetéséhez.

A CHERY számára a Családért nem csupán egy márkaszlogen, hanem a termék- és technológiafejlesztés egyik meghatározó alapelve. A márka egységes globális biztonsági sztenderdekre, emberközpontú tértervezésre, valamint intelligens és hibrid technológiákra építve igyekszik választ adni a családok valós igényeire. A CHERY célja, hogy minél több család számára tegye elérhetővé a prémium mobilitási élményt, miközben a mindennapi használhatóságra, a biztonságra és a kényelemre helyezi a hangsúlyt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu