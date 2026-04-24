„Cserbenhagyott a testem” – Két vetélés után várja negyedik gyermekét a sztármodell

Vogue Williams és a Made in Chelsea sztárja, Spencer Matthews látszólag tökéletes életet élnek, de a negyedik terhesség bejelentése mögött fájdalmas út áll. A modell YouTube-csatornáján törte meg a csendet, és elárulta: két vetélést is el kellett szenvednie. Az elveszített magzatok emléke pedig mély nyomokat hagyott a lelkében.

A tengerparti boldogság mögött fájdalmas titok bújik meg: a sztármami őszintén vallott arról, hogyan dolgozta fel a korábbi vetélés traumáját

Tudom, hogy nagyon boldog vagyok, amiért újra babát várok, de ahogy mondtam, az idegesség valahogy mindig ott lesz bennem

– ismerte el őszintén a sztár, aki jelenleg is minden egyes vizsgálatnál a legrosszabbtól tart.

Újabb vetélés törte össze a szívét a 12. héten

Vogue első vetélése még 2020 előtt történt, de a sors hamar kárpótolta, és megszületett kislánya, Gigi. Tavaly azonban újra át kellett élnie a rémálmot. Boldogan ment el a 12. heti rutinvizsgálatra, ám az orvosi szobában néma csend fogadta. Kiderült, hogy az embrió nem fejlődött, a terhesség pedig megállt.

Nagyon zaklatott voltam és szégyelltem magam. Úgy éreztem, a testem valahogy cserbenhagyott, elárult engem

– emlékezett vissza a szívszorító pillanatra. Az érzés, hogy nőként „elbukott”, sokáig kísértette, és a mostani várandósságát is beárnyékolja a félelem.

Rácáfoltak a válási pletykákra

A baba érkezése nemcsak a veszteségek miatt fontos a párnak, hanem azért is, mert az utóbbi időben vészjósló pletykák keringtek a házasságuk megromlásáról. A rossznyelvek már a válást emlegették, miután Spencer kiszállt a közös podcastjukból. Vogue azonban most minden kételyt eloszlatott a St. Barths-i tengerpartról posztolt fotókkal, ahol férje gyengéden simogatja kerekedő pocakját – írja a brit Mirror.

A modell elmondta, azért is kellett tisztázniuk a helyzetet, mert nem akarta, hogy a gyerekei az iskolában hallják vissza a gonosz és alaptalan hazugságokat a szüleikről.

Nagyon boldog házasságban élünk, és szerelmesek vagyunk

– tette hozzá, pontot téve a találgatások végére. Theodore, Gigi és Otto után tehát hamarosan érkezik a legkisebb Matthews, a család pedig egységesebb, mint valaha.

