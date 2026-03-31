Felfoghatatlan tragédia: Gyermekét gyászolja az ismert sztárpár

Gyászol Missy Bo Kearns és Liam Walsh. Az Aston Villa női csapatának focistája és párja, a Luton Town labdarúgója néhány hete jelentették be, hogy hamarosan megszületik az első gyermekük. A sztárpár azonban most nehéz szívvel közölte, hogy a várandósság során elvesztették a babájukat.

Missy Bo Kearns nehéz szívvel közölte a tragikus hírt

A 24 éves Missy Bo Kearns az Instagramon osztotta meg a szörnyű hírt.

Nehéz szívvel osztjuk meg, hogy elvesztettük a gyermekünket a terhesség alatt. Az elmúlt heteket leírhatatlan szomorúság töltötte meg, és még mindig próbálunk megbirkózni ezzel az egésszel. Most a gyógyulásra és egymás támogatására koncentrálunk

– fogalmazott az Aston Villa női csapatának angol válogatott focistája. Hozzátette, rendkívül hálásak mindazért a szeretetért és együttérzésért, amit kapnak a párjával, Liam Walsh-sal.

Az Origo azt írja, a sztárpár szeptemberre várta első közös gyermekük érkezését, a tragikus hírre pedig az Aston Villa női csapata is reagált, támogatásáról biztosítva a gyászolókat ebben a nehéz időszakban.