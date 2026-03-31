BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felfoghatatlan tragédia: Gyermekét gyászolja az ismert sztárpár

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 06:15
Néhány héttel azután, hogy bejelentették, gyermekük születik, elment a baba. Missy Bo Kearns és Liam Walsh focisták nehéz szívvel közölték a tragikus hírt.
B.
A szerző cikkei

Gyászol Missy Bo Kearns és Liam Walsh. Az Aston Villa női csapatának focistája és párja, a Luton Town labdarúgója néhány hete jelentették be, hogy hamarosan megszületik az első gyermekük. A sztárpár azonban most nehéz szívvel közölte, hogy a várandósság során elvesztették a babájukat.

Missy Bo Kearns nehéz szívvel közölte a tragikus hírt / Fotó: PA / Northfoto

A 24 éves Missy Bo Kearns az Instagramon osztotta meg a szörnyű hírt.

Nehéz szívvel osztjuk meg, hogy elvesztettük a gyermekünket a terhesség alatt. Az elmúlt heteket leírhatatlan szomorúság töltötte meg, és még mindig próbálunk megbirkózni ezzel az egésszel. Most a gyógyulásra és egymás támogatására koncentrálunk

– fogalmazott az Aston Villa női csapatának angol válogatott focistája. Hozzátette, rendkívül hálásak mindazért a szeretetért és együttérzésért, amit kapnak a párjával, Liam Walsh-sal. 

Az Origo azt írja, a sztárpár szeptemberre várta első közös gyermekük érkezését, a tragikus hírre pedig az Aston Villa női csapata is reagált, támogatásáról biztosítva a gyászolókat ebben a nehéz időszakban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
