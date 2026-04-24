Nem értik, mit történt: fejest ugrott, és meghalt a 27 éves focista

reyam lucas
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 15:47
pancada grande - vízesésmedence
Szörnyű tragédia történt egy fiatal brazil focistával. Reyam Lucas fejest ugrott egy medencébe és életét vesztette.
Egy futballista életét vesztette, miután fejest ugrott egy vízesés medencéjébe. Reyam Lucas a vízbecsapódás után többé nem jött fel a felszínre. A 27 éves focista április 21-én kedden vesztette életét. Reyam, aki a Soneca Paredão amatőr csapatban játszott, a brazíliai Ituberában, a Pancada Grande-vízesésnél hunyt el.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Halála óriási sokkot okozott a szülővárosában, Nova Ibiában, ahol a fiatal sportoló - a helyi amatőr labdarúgó-körökben - jól ismert személyiség volt. Bár a korai jelentések baleseti fulladásra utalnak, a rendőrség közölte, hogy a holttestet hivatalos boncolásra elszállították. Ennek jelentése várhatóan a következő napokban kerül nyilvánosságra, hogy tisztázza az eset körülményeit. 

Reyam Lucas a regionális labdarúgás mellett népszerű figura volt az online térben „Reyam Sorte” néven, ahol dokumentálta életét és sporttevékenységeit. Barátai elkötelezett sportolóként és élénk személyiségként írták le. Egy csapattársa így írt: 

„Rengeteg energiája volt a pályán és azon kívül is.”

A mintegy 68 méter magas Pancada Grande-vízesés a bahiai partvidék legmagasabb vízesése, és a régió szimbólumának számít - írja a Daily Star.

 

