Saját születésnapján segített világra két ikerpárt a doki - mellette volt az az orvos is, akinél ő született

Vannak napok, amiket az ember sosem felejt el, de Dr. David Vincent Reamnek idén kijutott a jóból. A pennsylvaniai orvos éppen a 34. születésnapját ünnepelte volna, amikor beindult az élet a kórházban. Ahelyett, hogy a családjával fújta volna el a gyertyákat, egymás után két kismama is nála adott életet gyermekeinek. A végeredmény? Két egészséges ikerpár és egy végtelenül boldog doktor.
Bár Ream doktor végigkísérte Jenna Campbell és Elizabeth Harr terhességét, álmában sem gondolta volna, hogy éppen a saját születésnapján fogja a kezébe venni a kicsiket.
Ez egy életre szóló lehetőség
– nyilatkozta lelkesen az orvos, hozzátéve, hogy náluk évente csak ezer baba születik, így a dupla ikerszülés már önmagában is felér egy lottóötössel.
A történet azonban itt még nem ér véget, sőt! A szülőszobán ott állt David mellett mentora, Dr. Beth Maxwell is. A dolog pikantériája, hogy 34 évvel ezelőtt éppen Maxwell doktornő volt az, aki világra segítette Davidet. Most, több évtizeddel később, együtt izzadtak a műtőben, miközben a tanítványból mester lett.
Sokat jelentett nekem
– mondta elcsukló hangon a doktor arról a pillanatról, amikor példaképével közösen segítették világra a négy apróságot.
Bár David imádja a menyasszonyát, Rebeccát és kisfiát, Brookst, a hivatása az első. Úgy érzi, Dr. Maxwell nyomdokaiba lépve generációkon átívelő munkát végezhet, és ez minden áldozatot megér.
Mindig azt mondom, ha nem lehetek a sajátjaimmal, a legjobb dolog, amit tehetek, hogy életet adok egy másik családnak, és valami különlegeset viszek az életükbe. Ez elképesztően kifizetődő
– vallotta be az ünnepelt orvos.
Úgy tűnik, Davidnek idén nem volt szüksége ajándékra: a sors és a négy apróság gondoskodott róla, hogy ez legyen élete legszebb születésnapja – írja a People magazin.
