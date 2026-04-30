Saját születésnapján segített világra két ikerpárt a doki - mellette volt az az orvos is, akinél ő született

Vannak napok, amiket az ember sosem felejt el, de Dr. David Vincent Reamnek idén kijutott a jóból. A pennsylvaniai orvos éppen a 34. születésnapját ünnepelte volna, amikor beindult az élet a kórházban. Ahelyett, hogy a családjával fújta volna el a gyertyákat, egymás után két kismama is nála adott életet gyermekeinek. A végeredmény? Két egészséges ikerpár és egy végtelenül boldog doktor.

Dr. David Vincent Ream a torta helyett egy-egy ikerpár érkezésének örülhetett a 34. születésnapján

Bár Ream doktor végigkísérte Jenna Campbell és Elizabeth Harr terhességét, álmában sem gondolta volna, hogy éppen a saját születésnapján fogja a kezébe venni a kicsiket.

Ez egy életre szóló lehetőség

– nyilatkozta lelkesen az orvos, hozzátéve, hogy náluk évente csak ezer baba születik, így a dupla ikerszülés már önmagában is felér egy lottóötössel.

Két ikerpár érkezett egyszerre: példaképével együtt segítette világra a babákat az orvos

A történet azonban itt még nem ér véget, sőt! A szülőszobán ott állt David mellett mentora, Dr. Beth Maxwell is. A dolog pikantériája, hogy 34 évvel ezelőtt éppen Maxwell doktornő volt az, aki világra segítette Davidet. Most, több évtizeddel később, együtt izzadtak a műtőben, miközben a tanítványból mester lett.

Sokat jelentett nekem

– mondta elcsukló hangon a doktor arról a pillanatról, amikor példaképével közösen segítették világra a négy apróságot.

Doctor Delivers 2 Sets of Twins on His 34th Birthday, Sharing Full-Circle Moment with Physician Who Welcomed Him into the World https://t.co/NDajf65zz1 — People (@people) April 28, 2026

A család várhat, az élet nem

Bár David imádja a menyasszonyát, Rebeccát és kisfiát, Brookst, a hivatása az első. Úgy érzi, Dr. Maxwell nyomdokaiba lépve generációkon átívelő munkát végezhet, és ez minden áldozatot megér.

Mindig azt mondom, ha nem lehetek a sajátjaimmal, a legjobb dolog, amit tehetek, hogy életet adok egy másik családnak, és valami különlegeset viszek az életükbe. Ez elképesztően kifizetődő

– vallotta be az ünnepelt orvos.

Úgy tűnik, Davidnek idén nem volt szüksége ajándékra: a sors és a négy apróság gondoskodott róla, hogy ez legyen élete legszebb születésnapja – írja a People magazin.