Saját születésnapján segített világra két ikerpárt a doki - mellette volt az az orvos is, akinél ő született

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 16:30
Tortázás és ünneplés helyett a szülőszobán izzadt Dr. David Vincent Ream a 34. születésnapján. A doktor azonban egy percig sem bánta a dolgot: nem elég, hogy négy baba érkezésénél bábáskodott, de a sors egy elképesztő fordulatot is tartogatott számára.
Vannak napok, amiket az ember sosem felejt el, de Dr. David Vincent Reamnek idén kijutott a jóból. A pennsylvaniai orvos éppen a 34. születésnapját ünnepelte volna, amikor beindult az élet a kórházban. Ahelyett, hogy a családjával fújta volna el a gyertyákat, egymás után két kismama is nála adott életet gyermekeinek. A végeredmény? Két egészséges ikerpár és egy végtelenül boldog doktor.

Dr. David Vincent Ream a torta helyett egy-egy ikerpár érkezésének örülhetett a 34. születésnapján Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Bár Ream doktor végigkísérte Jenna Campbell és Elizabeth Harr terhességét, álmában sem gondolta volna, hogy éppen a saját születésnapján fogja a kezébe venni a kicsiket.

Ez egy életre szóló lehetőség

– nyilatkozta lelkesen az orvos, hozzátéve, hogy náluk évente csak ezer baba születik, így a dupla ikerszülés már önmagában is felér egy lottóötössel.

Két ikerpár érkezett egyszerre: példaképével együtt segítette világra a babákat az orvos

A történet azonban itt még nem ér véget, sőt! A szülőszobán ott állt David mellett mentora, Dr. Beth Maxwell is. A dolog pikantériája, hogy 34 évvel ezelőtt éppen Maxwell doktornő volt az, aki világra segítette Davidet. Most, több évtizeddel később, együtt izzadtak a műtőben, miközben a tanítványból mester lett.

Sokat jelentett nekem

– mondta elcsukló hangon a doktor arról a pillanatról, amikor példaképével közösen segítették világra a négy apróságot.

A család várhat, az élet nem

Bár David imádja a menyasszonyát, Rebeccát és kisfiát, Brookst, a hivatása az első. Úgy érzi, Dr. Maxwell nyomdokaiba lépve generációkon átívelő munkát végezhet, és ez minden áldozatot megér.

Mindig azt mondom, ha nem lehetek a sajátjaimmal, a legjobb dolog, amit tehetek, hogy életet adok egy másik családnak, és valami különlegeset viszek az életükbe. Ez elképesztően kifizetődő

– vallotta be az ünnepelt orvos.

Úgy tűnik, Davidnek idén nem volt szüksége ajándékra: a sors és a négy apróság gondoskodott róla, hogy ez legyen élete legszebb születésnapja – írja a People magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
