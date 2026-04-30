"Gyorsan kell csinálni, szűk az az időablak" - Megszólalt az utcán szívműtétet végző sebészorvos – Videó

A nyílt utcán varrta össze a sebész a mellkason szúrt fiatalember szívét. A rendkívüli eset kapcsán a 46 éves dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa beszélt, aki a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. orvosaként is dolgozik. Kiemelte, hogy ez egy rendkívüli eset volt.

Dobogó szívet varrt össze az orvos, az áldozat személyesen köszönte meg

Életmentő szívműtétet hajtott végre az orvos egy késes támadást szenvedett fiatalemberen. Dr. Dubóczki Zsolt éppen műszakos volt, amikor értesítették az esetről és sürgősségi beavatkozásra volt szükség. Bár az eset rendkívüli volt, a mentőcsapat már az odaúton felkészült arra, hogy szükség lehet a szívműtétre.

Ha fölmerül, hogy a beavatkozásra szükség lehet, már a kivonulás során szoktunk egyeztetni a személyzettel. Ha azt mondjuk, hogy ez most kell, akkor már az odaúton indul egy mentális felkészülés. Ha a helyszínen a beteg állapota indokolja, hogy megcsináljuk, akkor már nem kell kapkodni

– magyarázta Dubóczki Zsolt a Rádió 1 Balázsék műsorában. Azt is elmondta, hogy az ilyen beavatkozáskor az eszközök, gyógyszerek, amik a beteg lélegeztetéséhez, érzéstelenítéséhez szükségesek, rendelkezésre állnak. Bár a nyílt utcán nincsenek meg a műtői körülmények, a helyszínen biztosíthatják a feltételeket.

Gyorsan kell csinálni, szűk az az időablak, amikor még érdemes a műtétet elvégezni és a páciens jó idegrendszeri túlélő lesz utána. Ebben az esetben a döntés meghozatala és a szívbe rakott öltések között hét perc telik el

– mondta Dubóczki Zsolt, aki valóban hét perc alatt végezte el a beavatkozást. Ebben benne van a mellkas feltárása, a szegycsont elvágása harántirányban, a szívburok megnyitása, a vérömleny kiürítése a szív körül, majd a szívsérülés ellátása. Adott esetben a leszálló főverőeret is lefogják, hogy a vért a szív és az agy felé irányítsák.

A főorvos hangsúlyozta, hogy ez egy ritka beavatkozás, de nem ismeretlen, légimentőknél is oktatják. A különbséget az jelentette, hogy a műtői gyakorlatból fakadóan a főorvos gyorsabban meg tudta tenni ezeket a lépéseket. A további kezelésekben a Honvédkórház is segédkezet nyújtott.

Egymás között átbeszéljük a légimentők berkein belül. Ez nem mindennapi eset, nekünk is megmarad. Vizsgáljuk, mit lehetett volna még jobban csinálni. Nincs benne óriási gyakorlat, mindig van egy-egy pont, amit lehet jobban csinálni... A beteg is jelezte, hogy szeretné látni a csapatot, aki nála volt. A beavatkozás után 10 nappal meglátogattuk, volt lehetőség arra, hogy személyesen is megismerkedjünk

– tájékoztatott Dubóczki Zsolt.

Az adásban meghallgatható Dubóczki Zsolt nyilatkozata: