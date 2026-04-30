Bomba miatt lezárják a budapesti Infopark egy részét

Infopark
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 16:49 / FRISSÍTÉS: 2026. április 30. 16:51
feltételezett robbanótestrobbanótest
Egy feltételezett második világháborús robbanótestet találtak.

Egy feltételezett második világháborús robbanótestet találtak építési munkák során a budapesti, XI. kerületi Infopark területén, a tűzszerészművelet idejére csütörtök este lezárják a területet - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

Lezárják az Infopark egy részét.
Lezárják az Infopark egy részét. Fotó: Nagy Zoltán / MTVA

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus - Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu