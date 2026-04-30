Figyelmeztették a kutyásokat: Ragadozók jelentek meg a környéken

A Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület közlése szerint a közelmúltban több helyen is sakálokat láttak a településen, ezért a lakosság figyelmét is felhívták a jelenségre. A hír különösen aggasztó a baranyai kutyatartók számára, akik már eddig is több problémával szembesültek: beszámolók érkeztek pécsi kutyamérgezésekről, miközben az Aujeszky-betegség újbóli felbukkanása is növeli a kockázatokat – írja a BAMA.

Fotó: Clarke Sanders / Unsplash (Illusztráció)

Az egyesület szerint az állatok leggyakrabban a víztornyok környékén, illetve a napelempark utáni erdős részen bukkantak fel. Bár a sakálok jellemzően elkerülik az embereket, felhívták a figyelmet arra, hogy a kisebb testű kutyákra kockázatot jelenthetnek, főként alkonyatkor és az esti órákban. Az egyesület arra figyelmezteti a környéken sétálókat, hogy legyenek körültekintők: a kisebb testű kutyákat tartsák pórázon, és ez a nagyobb testű állatoknál is indokolt. Emellett azt javasolják, hogy sötétedés után lehetőség szerint kerüljék a nehezen belátható, erdős területeket.