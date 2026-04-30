Figyelmeztették a kutyásokat: Ragadozók jelentek meg a környéken

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 16:37 / FRISSÍTÉS: 2026. április 30. 16:41
Több helyen is sakálokat láttak a településen.

A Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület közlése szerint a közelmúltban több helyen is sakálokat láttak a településen, ezért a lakosság figyelmét is felhívták a jelenségre. A hír különösen aggasztó a baranyai kutyatartók számára, akik már eddig is több problémával szembesültek: beszámolók érkeztek pécsi kutyamérgezésekről, miközben az Aujeszky-betegség újbóli felbukkanása is növeli a kockázatokat – írja a BAMA.

Aggasztó híreket kaptak a baranyai kutyatartók.
Fotó: Clarke Sanders /  Unsplash (Illusztráció)

Az egyesület szerint az állatok leggyakrabban a víztornyok környékén, illetve a napelempark utáni erdős részen bukkantak fel. Bár a sakálok jellemzően elkerülik az embereket, felhívták a figyelmet arra, hogy a kisebb testű kutyákra kockázatot jelenthetnek, főként alkonyatkor és az esti órákban. Az egyesület arra figyelmezteti a környéken sétálókat, hogy legyenek körültekintők: a kisebb testű kutyákat tartsák pórázon, és ez a nagyobb testű állatoknál is indokolt. Emellett azt javasolják, hogy sötétedés után lehetőség szerint kerüljék a nehezen belátható, erdős területeket.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
