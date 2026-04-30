Új Star Wars-kaland a mozikban, régi ismerősökkel: 5 film és sorozat, amit ne hagyj ki májusban 

Film és sorozat őrület Májusban! Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Nicolas Cage, Karl Urban, Bill Pullman, Geena Davis és Alfred Molina is új produkcióban látható ebben a hónapban. Te melyiket tervezed megnézni a friss premierek közül?
Hazai mozibemutató: 05.07.
A kultikus videójátékból a kilencvenes évek óta már több mozifilm is készült, így a most mozikba érkező produkció címe kissé csalóka. Abban a tekintetben viszont igazat állít, hogy ez a film folytatásként szolgál a 2021-es Mortal Kombat számára, csak épp annál sokkal jobban sikerült, így talán a rajongókat is újra lelkessé tudja tenni. Az új mozifilm legnagyobb igazolása Karl Urban, aki egy kiöregedett hollywoodi sztárt, az ismerős nevű Johnny Cage-et formálja meg a természetesen verekedős viadalokra építő sztoriban.
A nyugdíjas forradalmárok (The Boroughs) 1. évad
Hazai streaming premier: 05.21. (Netflix)
Kiskölykök helyett nyugdíjasok szállnak szembe túlvilági lényekkel és rejtélyekkel a Duffer testvérek új produkciójában, amit a szintén általuk jegyzett Stranger Things óriási sikere miatt igencsak nagy várakozás övez. A nyugdíjas forradalmárok főhősei (többek között Bill Pullman, Geena Davis és Alfred Molina alakításában) egy olyan öregotthon lakói, akiknek szembe kell szállniuk egy földönkívüli fajjal, ami a számukra legértékesebb dolgot, az időt akarja elrabolni tőlük.
A mandalóri és Grogu (The Mandalorian and Grogu)
Hazai mozibemutató: 05.21.
Hét év után érkezik újra Star Wars-film a mozikba, de ezúttal senki se számítson Skywalkerekre. Ismerős figurákra viszont annál inkább, hiszen a mandalóri fejvadász Din Djarin és a sokáig csak Baby Yodaként emlegetett Grogu a saját sorozatukban már túl vannak három évadon, és még más Star Wars-szériákba is ellátogattak. Most viszont egy nagyszabású mozifilmben kapják meg a történetük lezárását, ami a Birodalom bukása utáni időkbe repít el minket.
Rick és Morty (Rick & Morty) 9. évad
Hazai streaming premier: 05.25 (HBO Max)
A 2013-as indulása óta az egyik elsőszámú kultsorozattá nőtte ki magát a felnőtteknek szóló animációs szériák között a Rick és Morty, aminek immár a kilencedik évada érkezik meg a hazai képernyőkre, a világpremierrel egy időben. A fékezhetetlen fantáziájú és humorú széria főhőse egy szociopata zseni tudós, aki az egész univerzumon átívelő, őrülten veszélyes kalandokra ráncigálja magával alapvetően félénk unokáját.
A Pók: Noir (Spider-Noir)
Hazai streaming premier: 05.27. (Prime Video)
Nicolas Cage vonzalma a képregény- és szuperhősökhöz közismert, és most az egyik legkülönlegesebbet játszhatja el közülük. A pelyhesállú Pókember karaktere persze nem illene hozzá túlságosan, de a nevezetes Spider-Noir, a szuperhős 1930-as évekbeli New York-jában tevékenykedő alteregója annál inkább. Az egészet ráadásul fekete-fehérben, a korabeli film noir-ok előtt is tisztelegve nézhetjük meg, így igazi vizuális csemegére van kilátás.
