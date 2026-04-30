Hidegzuhany a fogadóórán: nem ismertem rá a saját gyerekemre

Hidegzuhany a fogadóórán: amikor kiderül, hogy nem „csak egy kicsit” problémás a gyerek

Úgy mentem be a fogadóórára, ahogy mindig szoktam, mint aki csak letud egy kötelező kört. Már fejben túl is voltam rajta. Egy gyors beszélgetés, egy félmondat arról, hogy „okos gyerek, csak néha figyelmetlen”, egy kis mosoly, és már jövök is. Így szokott lenni. Mert Zsombor mindig ilyen volt. Nem a tanárok álma, de nem is az a gyerek, akiről külön megbeszéléseket kell tartani - legalábbis én ezt gondoltam. Ez volt a történet, amit meséltem magamnak róla — és valószínűleg egy kicsit magamról is, mint „egész jól működő” szülőről.

Aztán leültem, és már az első pár másodpercben éreztem, hogy valami nem stimmel. Az a furcsa, tapogatózó hangnem. Az a kis szünet a mondatok között. Amikor valaki próbálja szépen becsomagolni azt, amit igazából nem lehet. És akkor elhangzott minden fogadóóra rém-mondata:

„Zsomborral mostanában több probléma is van.”

Nem egy. Több. Ott ültem, és közben azon gondolkodtam: most tényleg ugyanarról a gyerekről beszélünk? Az enyémről? Mert otthon ez a gyerek vicces. Néha szétszórt, igen. Néha flegma, persze — kamasz. De alapvetően jó fej. Az én fejemben legalábbis biztosan.

Aztán jöttek a konkrétumok. Elmaradt feladatok. Visszabeszélés. Szétesés az órákon. Konfliktusok, bunyó. Apró történetek, amik külön-külön még „beleférnek”, de így egymás után már kezdenek nyomasztóak lenni. És ott volt az a kellemetlen, szorító érzés is: hogy én erről nem tudtam. Hogy van egy párhuzamos élete a fiamnak, ami nap mint nap zajlik, és amiből én csak a „milyen volt a suli?” – „Jó, minden rendben” verziót kapom. Úgy látszik, kellett már ez az új tapasztalás: A fogadóóra az a hely, ahol a szülői illúziók gyorsan nagyon gyorsan összetörnek.

A nagy fejmosás

Hazafelé menet próbáltam összerakni, hogy most akkor mi is van velünk. Ez egy átmeneti dolog? Kamaszkori hullám? Vagy én nem figyeltem eléggé? És persze jött a klasszikus kérdés is: ezt most hogyan beszéljük meg otthon úgy, hogy Zsombor ne csapja be az ajtót az első mondat után?