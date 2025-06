Tom Hardy visszatér az alvilágba: jön a MobLand második évada

Ha gengsztersorozatokra gondolunk, rögtön eszünkbe juthat A maffiózók, a Birmingham bandái vagy a Narcos. Ez a díszes társaság idén egy újabb taggal bővült, méghozzá Guy Ritchie jóvoltából. A direktor, aki az alvilágot mindig szórakoztató módon tálalja a vászonra, ezúttal a tévéképernyőkre szánt egy maffiaszériát, ez lett a MobLand. A Magyarországon a SkyShowtime kínálatában elérhető műsor középpontjában az egykori James Bond, Pierce Brosnan vagy épp a legendás Helen Mirren alkotta Harrigan család áll, kik a rivális famíliával veszik fel a harcot a hatalomért, ebben pedig verőlegényük és problémamegoldójuk, a Tom Hardy által alakított Harry Da Souza áll rendelkezésükre. A Paramount+ saját gyártású műsorának első epizódját márciusi debütálása óta 26 millión tekintették meg, a teljes széria pedig a streamingszolgáltató történtének második legnézettebb produkciója az Olajügynök után. Így nem ér senkit sem meglepetésként, hogy a MobLand hamarosan vissza fog térni egy 2. évaddal – írta az Origo.

A MobLand első évadának legendás alkotó- és szereplőgárdáját erősítette Helen Mirren, Guy Ritchie, Pierce Brosnan és Tom Hardy is (Fotó: Jordan Pettitt / PA Wire)

Tom Hardy elhagyja az amerikai kontinenst?

Még csak pár hete volt a MobLand fináléjának premierje, a Paramount+ (és idehaza a SkyShowtime) nézői máris többet akarnak. A sorozat gyártója pedig hallgat is az emberek szavára, és nemsokára érkezik is a folytatás, melyben egy nagyszabású, nemzetközi akciónak is szemtanúi lehetünk. Legalábbis erről árulkodik Tom Hardy a The Hollywood Reporternek adott nyilatkozata, melyben a sármőr azt sejteti, hogy egy egész világ nyílhat ki előttük a továbbiakban:

A kérdés az, hogy: nemzetközivé válik-e? A szervezett bűnözésnek vannak nemzetközi elemei, amelyekről az első évadban is szó esik, például a drogok, lőszerek, fegyverek, emberek és mindenféle árucikkek irányítása, amelyek Európán keresztül, valamint Afrikából Dél-Amerikába, Pakisztánba és Európában mozognak

- elmélkedett a sorozat jövőjéről el a Venom-filmek sztárja.

Tovább bővül a kőkemény Tom Hardy filmek listája (Fotó: YouTube)

Tom Hardy ráadásul azt sem zárja ki, hogy csupán egyetlen szezonnal bővítenék Harriganék történetét, további évadokat is várhatunk az alkotóktól, köztük a produceri és rendezői szerepkört is (részben) magára vállaló Guy Ritchie-től. A Mobland 2. évadát egyelőre még nem kezdték el forgatni, de várhatóan minden fontosabb szereplő ismét tiszteletét fogja tenni. Az első felvonást 2024 novembere és 2025 márciusa között forgatták le mindössze öt hónap alatt, így amennyiben hamar nekilátnak a folytatás elkészítésének, akár már a jövő év elején újra láthatjuk Pierce Brosnant, Helen Mirrent és persze Tom Hardyt is.