2026 a mozi éve lesz: Mutatjuk, mikre lesz érdemes rögtön jegyet váltani

Nem akarjuk elkiabálni, de 2026 a mozihistória egyik arany esztendejeként vonulhat majd be a történelemkönyvekbe. A következő hónapokban ugyanis sorra érkeznek majd a sztárparádét felvonultató blockbusterek, a nosztalgiában utazó visszatérő franchise-ok, a nevetségesen ijesztő horrorfilmek, valamint az ijesztően nevetséges vígjátékok is. Cikkünkben pedig össze is gyűjtöttük a legjobban várt filmeket, hogy már most elindítsuk a rajongók ráhangolódását.

Legalább akkora izgalommal tekinthetünk a 2026-os mozinaptárra, mint ahogyan Robert Downey Jr. néz a Bosszúállók: Ítéletnapban viselt maszkjára (Fotó: Instagram)

2026 legjobban várt filmjei:

Január

Épphogy beköszönt az új év, ismét lerohamoznak minket a „zombik” is. Csonttemplom alcímmel folytatódik Danny Boyle 28 évvel később címre keresztelt horrorja, de más miatt is megéri majd rögvest a mozik felé venni az irányt a 2026-os év kezdetén: A Stranger Things rosszfiúja, Dacre Montogomery, az HBO Maxon bohóckodó Bill Skarsgard, valamint a 80 felett is aktív Al Pacino jóvoltából jön Gus Van Sant történelmi krimije, a The Dead Man’s Wire.

Február

Hiába tombolnak majd még odakint mínusz fokok, a vetítőtermekben garantáltan fullasztó fülledtség lesz, amit Margot Robbie-nak és Jacob Elordinak köszönhetünk, akikben az Üvöltő szelek legújabb feldolgozásának szerelmespárját tisztelhetjük. Azonban nemcsak a szelek fognak üvölteni, hanem mi, nézők is, mert ekkortájt érkezik a Sikoly 7. is, amitől biztosan nem tudunk majd egy helyben megmaradni a moziszékünkben.

A mozifilmek 2026-ban sem okoznak majd csalódást, Jacob Elordi és Margot Robbie már februárban egy igazi romantikus drámával rúgják ránk az ajtót (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Március

Ridley Scott nem nyugszik, eszében sincs átadni a terepet a fiatal direktoroknak. Márciusban kerül bemutatásra a Jacob Elordi, Margaret Qualley és Josh Brolin neveivel fémjelzett The Dog Stars című posztapokaliptikus sci-fije. Pedig lenne kinek átnyújtani a stafétát, például az első filmjét rendező Maggie Gyllanhaalnak, akinek szintén e hónapban debütál majd The Bride! címre keresztelt Frankenstein-mozija Christian Bale-lel és Penélope Cruzzal.

Április

Listánk következő darabja annyit késett, hogy már a 2025 legjobban várt filmjei felsorolásban is ott jeleskedett. A Michael Jackson életét feldolgozó Michael viszont jövő áprilisban már tényleg kivágja a magas C-t a filmszínházakban. A drámázást pedig Zendaya és Robert Pattinson fogják kimaxolni a beszédes, The Drama című közös, romantikus alkotásukkal.