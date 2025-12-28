2026 a mozi éve lesz: Mutatjuk, mikre lesz érdemes rögtön jegyet váltani

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 21:45
Noha a filmkedvelők 2025-ben sem panaszkodhattak, az idén látott felhozatal szinte semmi volt ahhoz képest, ami jövőre vár ránk. A 2026-os naptári év telis-tele van ígéretes produkciókkal, máris mutatjuk, melyekért lesz érdemes sorban állni a mozikasszáknál.
Nem akarjuk elkiabálni, de 2026 a mozihistória egyik arany esztendejeként vonulhat majd be a történelemkönyvekbe. A következő hónapokban ugyanis sorra érkeznek majd a sztárparádét felvonultató blockbusterek, a nosztalgiában utazó visszatérő franchise-ok, a nevetségesen ijesztő horrorfilmek, valamint az ijesztően nevetséges vígjátékok is. Cikkünkben pedig össze is gyűjtöttük a legjobban várt filmeket, hogy már most elindítsuk a rajongók ráhangolódását.

Robert Downey Jr. Bosszúállók 2026
Legalább akkora izgalommal tekinthetünk a 2026-os mozinaptárra, mint ahogyan Robert Downey Jr. néz a Bosszúállók: Ítéletnapban viselt maszkjára (Fotó: Instagram)

2026 legjobban várt filmjei:

Január

Épphogy beköszönt az új év, ismét lerohamoznak minket a „zombik” is. Csonttemplom alcímmel folytatódik Danny Boyle 28 évvel később címre keresztelt horrorja, de más miatt is megéri majd rögvest a mozik felé venni az irányt a 2026-os év kezdetén: A Stranger Things rosszfiúja, Dacre Montogomery, az HBO Maxon bohóckodó Bill Skarsgard, valamint a 80 felett is aktív Al Pacino jóvoltából jön Gus Van Sant történelmi krimije, a The Dead Man’s Wire.

Február

Hiába tombolnak majd még odakint mínusz fokok, a vetítőtermekben garantáltan fullasztó fülledtség lesz, amit Margot Robbie-nak és Jacob Elordinak köszönhetünk, akikben az Üvöltő szelek legújabb feldolgozásának szerelmespárját tisztelhetjük. Azonban nemcsak a szelek fognak üvölteni, hanem mi, nézők is, mert ekkortájt érkezik a Sikoly 7. is, amitől biztosan nem tudunk majd egy helyben megmaradni a moziszékünkben.

Bande annonce de la série "Les Hauts de Hurlevent", avec Margot Robbie et Jacob Elordi
A mozifilmek 2026-ban sem okoznak majd csalódást, Jacob Elordi és Margot Robbie már februárban egy igazi romantikus drámával rúgják ránk az ajtót (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Március

Ridley Scott nem nyugszik, eszében sincs átadni a terepet a fiatal direktoroknak. Márciusban kerül bemutatásra a Jacob Elordi, Margaret Qualley és Josh Brolin neveivel fémjelzett The Dog Stars című posztapokaliptikus sci-fije. Pedig lenne kinek átnyújtani a stafétát, például az első filmjét rendező Maggie Gyllanhaalnak, akinek szintén e hónapban debütál majd The Bride! címre keresztelt Frankenstein-mozija Christian Bale-lel és Penélope Cruzzal.

Április

Listánk következő darabja annyit késett, hogy már a 2025 legjobban várt filmjei felsorolásban is ott jeleskedett. A Michael Jackson életét feldolgozó Michael viszont jövő áprilisban már tényleg kivágja a magas C-t a filmszínházakban. A drámázást pedig Zendaya és Robert Pattinson fogják kimaxolni a beszédes, The Drama című közös, romantikus alkotásukkal.

MICHAEL: Movie Set
2026 tavaszán minden moziterem Michael Jackson-daloktól lesz hangos (Fotó: Lionsgate)

Május

A májusi eső aranyat ér, ahogy tartja a mondás. Ebből az aranyból pedig ildomos valami extravagáns ruhát választanunk magunknak, mert ’26 tavaszán ismét eljön Meryl Streep és Anne Hathaway, hogy megnézzék, mi a helyzet a divat világában Az ördög Pradát visel 2-ben. Vagy vehetünk szkafandert is, és irány a messzi-messzi galaxis, ahova a Star Wars: A Mandalóri és Grogu repít el bennünket.

Június

Amint beköszönt a nyár, a fagyi, a 30 fokos hőség és a vakáció mellett lesz itt mindjárt sírás és nevetés is. Előbbit a szívfacsaróan lélekmelengető sztorival előálló Toy Story 5., míg utóbbit a Horrorra akadva 6. része hozza majd el a mozitermekbe.

Toy Story Moviestills
2026 munkaszüneti napjain úgy várnak majd minket a filmek, ahogy a Toy Story szereplői ezen a képen: tárt karokkal (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Július

A Disney az utóbbi években rátévedt az élőszereplés remake-ek ösvényére, így Az oroszlánkirály vagy a botrányosra sikeredett Hófehérke után 2026 nyarán meglátjuk, hogy fest Dwayne Johnson hogy fest teljes életnagyságú Mauiként a Vaianában. Ám mégsem az átalakult „Szikláé” lesz a főszerep jövő nyáron, hanem Tom Hollandé, aki júliusban egyszerre lesz látható az Odüsszeia, illetve a Pókember 4. című hőseposzokban.

Augusztus

Miután júliusban mindenki kitombolta magát, augusztusban folytatódik a nyári uborkaszezon, ám még így is lesz miért moziba mennünk augusztusban. A hőség ellen két film is kiváló választás lehet majd: a Sylvester Stallone nélkül készített Cliffhanger-remake, illetve a három év után folytatott Insidious-filmek 6. felvonása is elég vérfagyasztónak ígérkezik.

Szeptember

Szeptemberben nemcsak az iskolák kapui, hanem a Kaptár-franchise is ismét kinyílik. A horror műfaja ezen kívül ebben a hónapban a DC berkein belül is képviselteti magát, hiszen Batman egyik ősellensége Agyagpofa is önálló filmet kap ebben a zsánerben. Azért pedig, hogy jövő ősszel is szárnyaljon a fantázia, Sandra Bullock és Nicole Kidman lesznek a felelősek, akik közel 30 év után támasztják fel az Átkozott boszorkákat egy második rész erejéig.

1998 - Practical Magic - Movie Set
2026 naptárába Nicole Kidman és Sandra Bullock Átkozott boszorkák című filmjének folytatását is bele kell varázsolni (Fotó: Entertainment Pictures)

Október

Alejandro G. Innaritu olyan, mint a futball-világbajnokság: csak négyévente jelentkezik. 2026-ban pedig októberig kell majd várni a mexikói rendezői újabb nagy durranására, a Judy-ra, melyben Tom Cruise lesz az egyik húzónév. Emellett pedig lesz egy másik nagy visszatérő is, hiszen 16 év után folytatódik a Mark Zuckerberg életéről szóló Social Network is, Jeremy Stronggal és 2025 felfedezettjével, Mikey Madisonnal a főszerepben.

November

Novemberben egyre jobban jön a hideg a nyakunkra, így ideje előszedni a ruhásszekrényt egy szép, meleg kabát után kutatva, de ha már arra járunk, benézhetünk majd Narniába is, melynek új fejezetét a Barbie direktora hozza el nekünk. A Narnia mellett pedig a nosztalgia egy másik faktorát majd Ben Stiller és Robert De Niro szállítják az Apádra ütök-filmek 4. epizódjával.

December

Jövőre is lesz mit néznünk a moziban két hatalmas karácsonyi kalóriabomba között, hiszen ekkor landol a Robin Williams előtt tisztelgő Jumanji 3., illetve ekkor mutatja be új, Werwulf című horrorját a Nosferatu direktora, Robert Eggers. De a gigászok csatája mégiscsak az MI által bemocskolt Bosszúállók: Ítéletnap és a Magyarországon forgatott Dűne: Messiás kasszáknál történő összecsapása lesz.

 

