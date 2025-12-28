2026 a mozi éve lesz: Mutatjuk, mikre lesz érdemes rögtön jegyet váltani

Nem akarjuk elkiabálni, de 2026 a mozihistória egyik arany esztendejeként vonulhat majd be a történelemkönyvekbe. A következő hónapokban ugyanis sorra érkeznek majd a sztárparádét felvonultató blockbusterek, a nosztalgiában utazó visszatérő franchise-ok, a nevetségesen ijesztő horrorfilmek, valamint az ijesztően nevetséges vígjátékok is. Cikkünkben pedig össze is gyűjtöttük a legjobban várt filmeket, hogy már most elindítsuk a rajongók ráhangolódását.
Épphogy beköszönt az új év, ismét lerohamoznak minket a „zombik” is. Csonttemplom alcímmel folytatódik Danny Boyle 28 évvel később címre keresztelt horrorja, de más miatt is megéri majd rögvest a mozik felé venni az irányt a 2026-os év kezdetén: A Stranger Things rosszfiúja, Dacre Montogomery, az HBO Maxon bohóckodó Bill Skarsgard, valamint a 80 felett is aktív Al Pacino jóvoltából jön Gus Van Sant történelmi krimije, a The Dead Man’s Wire.
Hiába tombolnak majd még odakint mínusz fokok, a vetítőtermekben garantáltan fullasztó fülledtség lesz, amit Margot Robbie-nak és Jacob Elordinak köszönhetünk, akikben az Üvöltő szelek legújabb feldolgozásának szerelmespárját tisztelhetjük. Azonban nemcsak a szelek fognak üvölteni, hanem mi, nézők is, mert ekkortájt érkezik a Sikoly 7. is, amitől biztosan nem tudunk majd egy helyben megmaradni a moziszékünkben.
Ridley Scott nem nyugszik, eszében sincs átadni a terepet a fiatal direktoroknak. Márciusban kerül bemutatásra a Jacob Elordi, Margaret Qualley és Josh Brolin neveivel fémjelzett The Dog Stars című posztapokaliptikus sci-fije. Pedig lenne kinek átnyújtani a stafétát, például az első filmjét rendező Maggie Gyllanhaalnak, akinek szintén e hónapban debütál majd The Bride! címre keresztelt Frankenstein-mozija Christian Bale-lel és Penélope Cruzzal.
Listánk következő darabja annyit késett, hogy már a 2025 legjobban várt filmjei felsorolásban is ott jeleskedett. A Michael Jackson életét feldolgozó Michael viszont jövő áprilisban már tényleg kivágja a magas C-t a filmszínházakban. A drámázást pedig Zendaya és Robert Pattinson fogják kimaxolni a beszédes, The Drama című közös, romantikus alkotásukkal.
A májusi eső aranyat ér, ahogy tartja a mondás. Ebből az aranyból pedig ildomos valami extravagáns ruhát választanunk magunknak, mert ’26 tavaszán ismét eljön Meryl Streep és Anne Hathaway, hogy megnézzék, mi a helyzet a divat világában Az ördög Pradát visel 2-ben. Vagy vehetünk szkafandert is, és irány a messzi-messzi galaxis, ahova a Star Wars: A Mandalóri és Grogu repít el bennünket.
Amint beköszönt a nyár, a fagyi, a 30 fokos hőség és a vakáció mellett lesz itt mindjárt sírás és nevetés is. Előbbit a szívfacsaróan lélekmelengető sztorival előálló Toy Story 5., míg utóbbit a Horrorra akadva 6. része hozza majd el a mozitermekbe.
A Disney az utóbbi években rátévedt az élőszereplés remake-ek ösvényére, így Az oroszlánkirály vagy a botrányosra sikeredett Hófehérke után 2026 nyarán meglátjuk, hogy fest Dwayne Johnson hogy fest teljes életnagyságú Mauiként a Vaianában. Ám mégsem az átalakult „Szikláé” lesz a főszerep jövő nyáron, hanem Tom Hollandé, aki júliusban egyszerre lesz látható az Odüsszeia, illetve a Pókember 4. című hőseposzokban.
Miután júliusban mindenki kitombolta magát, augusztusban folytatódik a nyári uborkaszezon, ám még így is lesz miért moziba mennünk augusztusban. A hőség ellen két film is kiváló választás lehet majd: a Sylvester Stallone nélkül készített Cliffhanger-remake, illetve a három év után folytatott Insidious-filmek 6. felvonása is elég vérfagyasztónak ígérkezik.
Szeptemberben nemcsak az iskolák kapui, hanem a Kaptár-franchise is ismét kinyílik. A horror műfaja ezen kívül ebben a hónapban a DC berkein belül is képviselteti magát, hiszen Batman egyik ősellensége Agyagpofa is önálló filmet kap ebben a zsánerben. Azért pedig, hogy jövő ősszel is szárnyaljon a fantázia, Sandra Bullock és Nicole Kidman lesznek a felelősek, akik közel 30 év után támasztják fel az Átkozott boszorkákat egy második rész erejéig.
Alejandro G. Innaritu olyan, mint a futball-világbajnokság: csak négyévente jelentkezik. 2026-ban pedig októberig kell majd várni a mexikói rendezői újabb nagy durranására, a Judy-ra, melyben Tom Cruise lesz az egyik húzónév. Emellett pedig lesz egy másik nagy visszatérő is, hiszen 16 év után folytatódik a Mark Zuckerberg életéről szóló Social Network is, Jeremy Stronggal és 2025 felfedezettjével, Mikey Madisonnal a főszerepben.
Novemberben egyre jobban jön a hideg a nyakunkra, így ideje előszedni a ruhásszekrényt egy szép, meleg kabát után kutatva, de ha már arra járunk, benézhetünk majd Narniába is, melynek új fejezetét a Barbie direktora hozza el nekünk. A Narnia mellett pedig a nosztalgia egy másik faktorát majd Ben Stiller és Robert De Niro szállítják az Apádra ütök-filmek 4. epizódjával.
Jövőre is lesz mit néznünk a moziban két hatalmas karácsonyi kalóriabomba között, hiszen ekkor landol a Robin Williams előtt tisztelgő Jumanji 3., illetve ekkor mutatja be új, Werwulf című horrorját a Nosferatu direktora, Robert Eggers. De a gigászok csatája mégiscsak az MI által bemocskolt Bosszúállók: Ítéletnap és a Magyarországon forgatott Dűne: Messiás kasszáknál történő összecsapása lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.