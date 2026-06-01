Most érkezett: elhunyt a holokauszt-túlélő, aki 35 családtagját vesztette el a II. világháború alatt

90 éves korában elhunyt az a holokauszt-túlélő, aki 35 rokonát vesztette el a II. világháború alatt. Tomi Reichental mindössze kilencéves volt, amikor a családját a hírhedt Bergen-belseni koncentrációs táborba deportálták, ugyanoda, ahol a naplója által később híresség vált Anne Frankot is fogva tartották.

Tomi - aki 1935-ben született Csehszlovákiában -, végül megérte az 1945-ös, szövetséges erők általi felszabadítást, a családjából azonban 35 embert gyilkoltak meg a holokausztban, hatmillió másik zsidóval együtt.

A férfi 1959-ben Írországba költözött, ahol Dublinban kezdett új életet: családot alapított, és mindent megtett azért, hogy a jövő generációi is tanulhassanak a holokausztból. 2011-ben adta ki az emlékiratát "I Was a Boy in Belsen" („Fiú voltam Belsenben”) címmel, és két dokumentumfilmben is szerepelt, amelyek a túlélőként szerzett tapasztalatait részletezték. Tomi emellett számtalan évet szentelt az iskolák látogatásának országszerte, és több ezer ír diák ismerkedett meg a holokauszttal kapcsolatos ismereteivel az első kézből származó, beszámolóin keresztül - írja a Daily Star.