Tetemet találtak a medencében, azonnal bezárták az uszodát

Közleményt adott ki a Gyémántfürdő, miszerint az uszoda működésének időszakos felfüggesztéséről döntött az ügyvezető. Mint kiderült, ennek oka az, hogy vasárnap egy vadmalac tetemét találták meg a reggeli műszakos kollégák. Az esetet követően extra fertőtlenítéssel kezelték a vizet a nap során, biztonsági okokból pedig elrendelték a medence átmeneti lezárását. Az ügyvezető hozzátette, vizsgálni fogják az elpusztult állattetemet is, amelynek eredményéről a későbbiekben beszámolnak.
A Boldogulj Tatabányán Facebook-oldal szerint ugyanazon a napon vízilabda utánpótlás mérkőzésekre is sor került, ahol a háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely gödöllői csapatát fogadta a Tatabányai VSE csapata.
Kérdés, hogy az egyesület jelenlévő vezetőinek volt-e tudomása róla, hogy mi történt és annak tudatában hagyták lejátszani a mérkőzést? Kérdéseinkkel megkeressük az illetékeseket és beszámolunk róla
- tették hozzá.
Figyelem! Az alábbi kép a mesterséges intelligencia segítségével, illusztrációként készült!
