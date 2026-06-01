Tetemet találtak a medencében, azonnal bezárták az uszodát

Közleményt adott ki a Gyémántfürdő, miszerint az uszoda működésének időszakos felfüggesztéséről döntött az ügyvezető. Mint kiderült, ennek oka az, hogy vasárnap egy vadmalac tetemét találták meg a reggeli műszakos kollégák. Az esetet követően extra fertőtlenítéssel kezelték a vizet a nap során, biztonsági okokból pedig elrendelték a medence átmeneti lezárását. Az ügyvezető hozzátette, vizsgálni fogják az elpusztult állattetemet is, amelynek eredményéről a későbbiekben beszámolnak.

Elpusztult vadmalacot találtak az uszodában / Fotó: Illusztráció - Pexels

Elpusztult vadmalacot találtak az uszodában

A Boldogulj Tatabányán Facebook-oldal szerint ugyanazon a napon vízilabda utánpótlás mérkőzésekre is sor került, ahol a háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely gödöllői csapatát fogadta a Tatabányai VSE csapata.

Kérdés, hogy az egyesület jelenlévő vezetőinek volt-e tudomása róla, hogy mi történt és annak tudatában hagyták lejátszani a mérkőzést? Kérdéseinkkel megkeressük az illetékeseket és beszámolunk róla

- tették hozzá.

Figyelem! Az alábbi kép a mesterséges intelligencia segítségével, illusztrációként készült!