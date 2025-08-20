Sandra Bullock kipakolt Jennifer Anistonról: "Nem tisztelhettem, nem szerethettem!"

Korunk két legmenőbb sztárját arra biztatták, hogy gyűlöljék egymást. A nagy visszatérő, Sandra Bullock és az 56 éves Jennifer Aniston nagyjából ugyanakkor robbantak be a köztudatba: a kilencvenes évek közepén Sandra a Féktelenűl című Keanu Reeves film női főszereplőjeként, míg Aniston a Jóbarátok című sorozattal. Hollywood mindig is híres volt arról, hogy főleg a színésznők rivalizálnak egymással, de Bullock most más megvilágításba helyezte ezt az előítéletet.

Sandra Bullock és Jennifer Aniston

A 62 éves Bullock jelenleg egy másik barátnőjével, Nicole Kidmannal forgatja az Átkozott boszorkák című film folytatását. A színésznő közel 3 éve nem jelent meg a nyilvánosság előtt és nem adott interjút, miután párja, Bryan Randall ALS-ben elhunyt 2023-ban. A színésznő most a People magazinnal tett kivételt, ahol új filmje apropóján érdeklődtek az ötvenes-hatvanas sztárszínésznők közti kapcsolatról. Ekkor hozta szóba, hogy már 15 éve jó barátnője Jennifer Anistonnak, de a pályájuk elején a körülöttük lévők távol tartották egymástól őket, mivel hasonló karakterek voltak: az egyik a szőke szomszédlány típus, míg a másik a barna álomnő.

Mi abban az időszakban kezdtük a pályánkat, amikor senki sem akarta, hogy a nők barátok legyenek, mindenki egymás ellen cukkolt minket. Megmondták nekünk, hogy nem tanácsos ezt csinálni, ezalatt azt értem, hogy tisztelni, szeretni, és dicsérni egymást.

– mesélte Bullock, akit viszont az élet 2010-ben összesodort egy esküvőn Anistonnal, ahol megismerkedtek egymással, sőt sikerült is felönteniük a garatra rendesen.

Nem tudom, milyen italt küldettem neki, de biztos, hogy sokkal erősebb volt, mint amit ő küldetett nekem... Beszélgetni kezdtünk és azt mondtuk: Találkoznunk kell és elszabadulni! Azt gondolom, Jen legnagyobb szuperereje, hogy könnyen fel tud oldódni, miközben irtózatosan kemény tud lenne a szakmájában

– mesélte Bullock, akinek azóta az egyik legközelebbi barátnője lett Jennifer.