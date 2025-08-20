UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Sandra Bullock kipakolt Jennifer Anistonról: "Nem tisztelhettem, nem szerethettem!"

Jennifer Anistonnak
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 11:45
HollywoodSandra Bullock
Az álomgyárban hallani sem akartak arról, hogy a két színésznő barátnő legyen. Sokáig kerülték egymást, de végül Sandra Bullock és Jennifer Aniston legyőzte a hollywoodi sztereotípiákat.
Bors
Korunk két legmenőbb sztárját arra biztatták, hogy gyűlöljék egymást. A nagy visszatérő, Sandra Bullock és az 56 éves Jennifer Aniston nagyjából ugyanakkor robbantak be a köztudatba: a kilencvenes évek közepén Sandra a Féktelenűl című Keanu Reeves film női főszereplőjeként, míg Aniston a Jóbarátok című sorozattal. Hollywood mindig is híres volt arról, hogy főleg a színésznők rivalizálnak egymással, de Bullock most más megvilágításba helyezte ezt az előítéletet. 

Sandra Bullock, at the "Late Show with Stephen Colbert" show in NYC
A Sandra Bullock filmek mára fogalommá váltak (Fotó: KGC-505)

Sandra Bullock és Jennifer Aniston

A 62 éves Bullock jelenleg egy másik barátnőjével, Nicole Kidmannal forgatja az Átkozott boszorkák című film folytatását. A színésznő közel 3 éve nem jelent meg a nyilvánosság előtt és nem adott interjút, miután párja, Bryan Randall ALS-ben elhunyt 2023-ban. A színésznő most a People magazinnal tett kivételt, ahol új filmje apropóján érdeklődtek az ötvenes-hatvanas sztárszínésznők közti kapcsolatról. Ekkor hozta szóba, hogy már 15 éve jó barátnője Jennifer Anistonnak, de a pályájuk elején a körülöttük lévők távol tartották egymástól őket, mivel hasonló karakterek voltak: az egyik a szőke szomszédlány típus, míg a másik a barna álomnő. 

Mi abban az időszakban kezdtük a pályánkat, amikor senki sem akarta, hogy a nők barátok legyenek, mindenki egymás ellen cukkolt minket. Megmondták nekünk, hogy nem tanácsos ezt csinálni, ezalatt azt értem, hogy tisztelni, szeretni, és dicsérni egymást. 

mesélte Bullock, akit viszont az élet 2010-ben összesodort egy esküvőn Anistonnal, ahol megismerkedtek egymással, sőt sikerült is felönteniük a garatra rendesen. 

*EXCLUSIVE* Jennifer Aniston has a night out with Sandra Bullock and Bryan Randall at Il Piccolino
Jennifer Aniston kora ellenére is úgy néz ki, mintha egy napot sem öregedett volna. Mögötte Sandra Bullcok elhunyt párja, Bryan Randall (Fotó: RMCL, GEVA, VICE, PEMA)
*EXCLUSIVE* Jennifer Aniston has a night out with Sandra Bullock and Bryan Randall at Il Piccolino
Sandra Bullock férje halála óta eltűnt a nyílvánosság elől (Fotó: RMCL, GEVA, VICE, PEMA)

Nem tudom, milyen italt küldettem neki, de biztos, hogy sokkal erősebb volt, mint amit ő küldetett nekem... Beszélgetni kezdtünk és azt mondtuk: Találkoznunk kell és elszabadulni! Azt gondolom, Jen legnagyobb szuperereje, hogy könnyen fel tud oldódni, miközben irtózatosan kemény tud lenne a szakmájában

mesélte Bullock, akinek azóta az egyik legközelebbi barátnője lett Jennifer. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
