Ebből hatalmas botrány lesz: Russell Brand egy 16 éves lánnyal feküdt le

Újabb botrány Katy Perry exférje körül. Az 50 éves színész, aki most nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjával áll majd bíróság elé, úgy döntött, kiönti a szívét múltjáról és beismeri korábbi vétkét. Russell Brand legutóbbi interjújában bevallotta, hogy 30 éves korában lefeküdt egy 16 éves lánnyal.
Katy Perry exférje legutóbbi interjújában a The Megyn Kelly Show című műsorban sokkoló vallomást tett múltjáról. Russel Brand beismerte, hogy még 30 éves korában, karrierje csúcsán szexuális kapcsolatot létesített egy 16 évessel. És bár ez az Egyesült Királyságban ez nem számít bűncselekménynek, mégis úgy érzi hibát követett el:
A helyzet egyszerűen az, hogy Európában és az Egyesült Királyságban, ahonnan származom, a beleegyezési korhatár 16 év. És valóban lefeküdtem egy 16 éves lánnyal, amikor 30 éves voltam. De 30 évesen egészen más ember voltam. Sokkal fiatalabb voltam, egy éretlen 30 éves.
Russell Brand hozzátette, hogy visszatekintve a múltjára, ma már látja, hogy amit tett, az 'kizsákmányolás' volt. Visszaélt azzal a hírnévvel járó 'hatalommal', amit karrierje csúcsán tapasztalt és ez kizsákmányolás volt részéről:
A kölcsönös beleegyezésen alapuló szex - valójában bármilyen partnerrel -, ha jelentős hatalmi különbség áll fenn, mint például akkor, amikor valaki olyan híres és képes vonzani a nőket, ahogy én is akkoriban - szerintem kizsákmányolás. Úgy gondolom ez kizsákmányolás volt.
Továbbá hozzátette, hogy a hírnév miatt teljesen elvesztette az önuralmát és szinte falta a nőket. De most szeretné jóvá tenni, és vezekelni bűneiért:
A hírnév pedig végtelen beleegyezési lehetőségeket biztosított számomra, ami hedonistává, bolonddá és a nők kizsákmányolójává tett. Ez helytelen. Ez olyan dolog, amit jóvá kell tenni, meg kell oldani és meg kell vezekelni érte.
Katty Perry exférjét még 2023-ban négy nő vádolta meg nemi erőszakkal, olyan események kapcsán, amelyek állítólag jóval korábban, 1999 és 2005 között történtek. Majd később egy színésznő is megvádolta őt molesztálással. Az 50 éves színész pedig mindegyiket tagadja és azóta is próbálja bebizonyítani ártatlanságát. Katy Perry exférje hamarosan bíróság elé áll az ellene felhozott vádak miatt. Russell Brand tárgyalását eredetileg június 16-ára tűzték ki a londoni Southwark Crown Court bíróságon, de a dátumot a múlt hónapban október 12-re halasztották.
