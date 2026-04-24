Ebből hatalmas botrány lesz: Russell Brand egy 16 éves lánnyal feküdt le

Újabb botrány Katy Perry exférje körül. Az 50 éves színész, aki most nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjával áll majd bíróság elé, úgy döntött, kiönti a szívét múltjáról és beismeri korábbi vétkét. Russell Brand legutóbbi interjújában bevallotta, hogy 30 éves korában lefeküdt egy 16 éves lánnyal.

exférje ellen az utóbbi időben több nemi erőszak és szexuális zaklatási vád is felmerült

exférje ellen az utóbbi időben több nemi erőszak és szexuális zaklatási vád is felmerült Az 50 éves színész azonban minden vádpontban ártatlannak vallja magát, októberben bíróság elé áll ez ellene felhozott vádak miatt.

Russell Brand sokkoló vallomása: 30 éves korában lefeküdt egy 16 évessel

Katy Perry exférje legutóbbi interjújában a The Megyn Kelly Show című műsorban sokkoló vallomást tett múltjáról. Russel Brand beismerte, hogy még 30 éves korában, karrierje csúcsán szexuális kapcsolatot létesített egy 16 évessel. És bár ez az Egyesült Királyságban ez nem számít bűncselekménynek, mégis úgy érzi hibát követett el:

A helyzet egyszerűen az, hogy Európában és az Egyesült Királyságban, ahonnan származom, a beleegyezési korhatár 16 év. És valóban lefeküdtem egy 16 éves lánnyal, amikor 30 éves voltam. De 30 évesen egészen más ember voltam. Sokkal fiatalabb voltam, egy éretlen 30 éves.

Russell Brandnek hamarosan megjelenik a Hogyan váljunk kereszténnyé hét nap alatt? című könyve

Russell Brand elismerte: amit tett, kizsákmányolás volt

Russell Brand hozzátette, hogy visszatekintve a múltjára, ma már látja, hogy amit tett, az 'kizsákmányolás' volt. Visszaélt azzal a hírnévvel járó 'hatalommal', amit karrierje csúcsán tapasztalt és ez kizsákmányolás volt részéről:

A kölcsönös beleegyezésen alapuló szex - valójában bármilyen partnerrel -, ha jelentős hatalmi különbség áll fenn, mint például akkor, amikor valaki olyan híres és képes vonzani a nőket, ahogy én is akkoriban - szerintem kizsákmányolás. Úgy gondolom ez kizsákmányolás volt.

Továbbá hozzátette, hogy a hírnév miatt teljesen elvesztette az önuralmát és szinte falta a nőket. De most szeretné jóvá tenni, és vezekelni bűneiért: