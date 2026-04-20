Váratlanul hunyt el a sci-fik és szappanoperák sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 11:25
A színészt rengetegen gyászolják.

A szappanoperák világának ikonikus alakja, a hollywoodi színész Patrick Muldoon tragikus hirtelenséggel hunyt el 57 éves korában, szívroham következtében. A megrázó hír villámként csapott le a show-biznisz világára, és azóta is sorra érkeznek a megemlékezések a sokak által szeretett, nagylelkű sztárról.

Patrick Muldoon halála mindenkit váratlanul ért
Fotó: NurPhoto via AFP

Elhunyt Patrick Muldoon

A Kaliforniában, San Pedróban született színész az 1990-es években vált ismertté. Karrierje során számos emlékezetes szerepben láthatták a nézők. A magyar közönség többek között olyan filmekből ismerheti, mint a Túl a holtponton, a Pókok, az Óriáspókok – Jeges rémület, a Szindbád hét kalandja, a Csillagközi invázió vagy az Édes sütnivaló. Utolsó munkája, a Dirty Hands című krimi várhatóan még idén kerül a közönség elé.

Muldoon nemcsak a kamera előtt, hanem mögötte is aktív volt, több produkcióban executive producerként dolgozott. A színészet mellett a zene is fontos szerepet játszott az életében, a The Sleeping Masses frontembereként is fellépett. Szabadidejében gyakran ragadott gitárt, és szívesen szórakoztatta barátait, környezetét.

A családja és szerettei körében csak Bobónak emlegetett színész halála mindenkit megrendített - írja a DailyStar.

 

