Érte aggódott mindenki, eszméletvesztése után üzent a magyar labdarúgó

szabados istván
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 12:35 / FRISSÍTÉS: 2026. április 20. 12:35
ajkakozármislenykórházájuláskapus
Csapata vasárnapi NB II-es bajnokiján eszméletét vesztette és kórházba kellett szállítani. Az ajkai kapus, Szabados István üzent az érte aggódóknak.
Nagy volt az ijedség vasárnap a Kozármisleny-Ajka NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésen. A 34. percben egy szerencsétlen ütközés után eszméletét vesztette a vendégcsapat kapusa, Szabados István, akit 12 percnyi ápolás után vittek a pécsi kórházba (akkor már magánál volt). Hétfőn délelőtt az ajkaiak közösségi oldalain üzent az érte aggódóknak.

Jobban van Szabados István, az NB II-es FC Ajka kapusa Fotó: Facebook/fcajkaofficial

Szabados István – aki az Öltözőn Túl értesülése szerint "lenyelte a nyelvét" (azaz a nyelvizom elernyedésével elzárta a légutat) – szerencsére mindenkit megnyugtatott az állapotával kapcsolatban.

Köszönöm szépen a sok üzenetet, szerencsére már jól vagyok, nem történt komolyabb probléma. Várom, hogy minél előbb visszatérhessek a pályára!

– üzente Szabados István.

Az NB II-ben 10. helyezett Ajka legközelebb vasárnap a 4. Mezőkövesd vendége lesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
