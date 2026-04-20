Érte aggódott mindenki, eszméletvesztése után üzent a magyar labdarúgó

Nagy volt az ijedség vasárnap a Kozármisleny-Ajka NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésen. A 34. percben egy szerencsétlen ütközés után eszméletét vesztette a vendégcsapat kapusa, Szabados István, akit 12 percnyi ápolás után vittek a pécsi kórházba (akkor már magánál volt). Hétfőn délelőtt az ajkaiak közösségi oldalain üzent az érte aggódóknak.
Szabados István – aki az Öltözőn Túl értesülése szerint "lenyelte a nyelvét" (azaz a nyelvizom elernyedésével elzárta a légutat) – szerencsére mindenkit megnyugtatott az állapotával kapcsolatban.
Köszönöm szépen a sok üzenetet, szerencsére már jól vagyok, nem történt komolyabb probléma. Várom, hogy minél előbb visszatérhessek a pályára!
– üzente Szabados István.
Az NB II-ben 10. helyezett Ajka legközelebb vasárnap a 4. Mezőkövesd vendége lesz.
