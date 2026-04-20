Kitálalt az orvos: Létezik hat tünet, ami mindent elmond a beteg állapotáról

Dr. Alex Wibberley aggasztó mintázatra lett figyelmes, miután már több mint 50 ezer sürgős esetet látott el. Úgy véli ugyanis, hogy van egy közös vonzata sokak súlyos egészségügyi problémáinak. Közölte, van hat egészségügyi mutató, amely rögtön mindent elmond egy beteg állapotáról. Ezeket ellenőrzik az orvosok, ha valaki kritikus állapotban van és ezek azok, amelyek az orvos és tartalomkészítő szerint sajnos mintázatszerűen jelennek újra és újra a betegeiben.

Kitálalt az orvos: súlyos mintázatot vett észre

A héten közzétett YouTube-videóban Dr. Wibberley közölte, hogy becslése szerint eddigi pályafutása során több mint 50 000 beteget látott el:

Egy idő után olyan dolgokat kezdesz észrevenni, amelyekre a tankönyvek nem igazán készítenek fel. Mintázatokat, amelyek újra és újra megjelennek. Az a minta, amit én látok, nem is annyira a vészhelyzetekről szól, hanem arról, mi történt azok előtt

– kezdte hozzátéve, sok esetben a betegek már hosszú évek, évtizedek óta produkálják akár láthatatlan tüneteiket, mire megtörténik a kórmegállapítás:

A modern orvostudomány lenyűgöző, hihetetlen dolgokra képes, de a megelőzésben nagyon gyengék vagyunk

– jelentette ki hozzátéve, a hangsúlyt inkább a megelőzésre kellene helyezni, nem a kezelésre.

Kitálalt az orvos: súlyos mintázatot vett észre

Az a helyzet, hogy a legtöbb ilyen beteg nem egyik napról a másikra lett rosszul. Voltak tüneteik. Érezték, hogy valami nincs rendben. Hosszú ideig fáradtabbak voltak a megszokottnál. És szinte kivétel nélkül az öregedésnek tulajdonították ezt. Ez teljesen érthető, mert ha a tünetek lassan, hónapok vagy évek alatt alakulnak ki, az agyunk hozzászokik. Ez lesz az új normális. Mégis a vérnyomást, koleszterint, trigliceridszintet, a nyugalmi pulzust, vesefunkciót, májfunkciót és a vércukorszintet gyakran kellene ellenőriztetni

– idézte őt a LadBible.