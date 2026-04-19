Egy héttel azután, hogy eszméletlenül találták, elhunyt a híres francia színésznő

Elhunyt a francia színésznő, Nadia Farès. A sztárt egy hete találták eszméletlenül egy medencében, életét 57 évesen vesztette el.
Farès halálát lányai erősítették meg egy helyi hírportálnak:
Mély szomorúsággal jelentjük be Nadia Farès pénteki halálát. Franciaország egy nagyszerű művészt veszített el, de számunkra mindenekelőtt egy nagyszerű édesanya volt
- írták lányai, Cylia és Shana Chasman.
A színésznőt eszméletlenül húzták ki egy magánedzőterem úszómedencéjéből április 11-én. Az információk szerint szívrohamot kapott, majd kómába került, és a Pitié-Salpêtrière kórházban vesztette életét. A hatóságok a haláleset ügyében nyomozást indítottak, eddig semmilyen rendkívüli körülményt nem találtak.
Farèsnek nem ez volt az első egészségügyi komplikációja; 2007-ben elárulta, hogy egy aneurizma miatt kellett megműteni. Ekkor magát egy „ketyegő bombának” nevezte, és később három szívműtéten is átesett.
A színésznő 1968-ban született Marrákesben, és Jean-Christophe Grangé regénye alapján készült filmben, a Bíbor folyók-ban kapott szerepe hozott neki hírnevet. Több sikeres hollywoodi film után 2026 szeptemberében kezdett volna egy akciófilmet forgatni - írja a People.
Lánya, Cylia ezekkel a sorokkal búcsúzott tőle közösségi médiában:
Nemcsak csodálatos anya voltál, hanem a legjobb barátom is. ... Szeretlek, kérlek, vigyázz rám. Megmutattad, milyen gyorsan változhat meg az élet szó szerint egyik napról a másikra. Ezt minden nap magammal viszem, és minden napot érted fogok élni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.