Egy héttel azután, hogy eszméletlenül találták, elhunyt a híres francia színésznő

Elhunyt a francia színésznő, Nadia Farès. A sztárt egy hete találták eszméletlenül egy medencében, életét 57 évesen vesztette el.

Hogyan vesztette életét a francia színésznő?

Farès halálát lányai erősítették meg egy helyi hírportálnak:

Mély szomorúsággal jelentjük be Nadia Farès pénteki halálát. Franciaország egy nagyszerű művészt veszített el, de számunkra mindenekelőtt egy nagyszerű édesanya volt

- írták lányai, Cylia és Shana Chasman.

A színésznőt eszméletlenül húzták ki egy magánedzőterem úszómedencéjéből április 11-én. Az információk szerint szívrohamot kapott, majd kómába került, és a Pitié-Salpêtrière kórházban vesztette életét. A hatóságok a haláleset ügyében nyomozást indítottak, eddig semmilyen rendkívüli körülményt nem találtak.

Farèsnek nem ez volt az első egészségügyi komplikációja; 2007-ben elárulta, hogy egy aneurizma miatt kellett megműteni. Ekkor magát egy „ketyegő bombának” nevezte, és később három szívműtéten is átesett.

A színésznő 1968-ban született Marrákesben, és Jean-Christophe Grangé regénye alapján készült filmben, a Bíbor folyók-ban kapott szerepe hozott neki hírnevet. Több sikeres hollywoodi film után 2026 szeptemberében kezdett volna egy akciófilmet forgatni - írja a People.

Lánya, Cylia ezekkel a sorokkal búcsúzott tőle közösségi médiában: