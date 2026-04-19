Szexfüggősége tette tönkre karrierjét: James Franco, az igazi katasztrófaművész

Ő James Franco, a Sam Raimi-filmek Harry Osbourneja, a 127 óra című film túlélője és aki Seth Rogen barátsága révén nagyon jó vígjátékokban szerepelhetett az évek során. Hatalmas talentum, kinek sikerét minden bizonyára már élete végéig beárnyékolják a legkellemetlenebb ügyek, amikbe belekeveredett a később bevallott szexfüggősége révén. A legszomorúbb pedig, hogy ezt azokkal tette, akik megbíztak benne…

A James Franco-filmek sikere soha nem lesz olyan, mint a botrányok előtt (Fotó: UPI Photo / eyevine)

James Franco botrányai egy tinédzserrel kezdődtek

A legkorábbi eset 2014-re visszavezethető. Ekkor a 35 éves színész egy 17 éves skót tinédzserrel levelezett, illetlen dolgokra utalva. Olyanokat kérdezett tőle, hogy van-e fiúja, mi lenne ha meglátogatná és kivenne egy szobát a környékén. A kiszivárogtatott képernyőfotókon viszont jól látható, hogy a lány elmondta neki az életkorát, de ez neki mit sem számított. Franco a későbbiekben ezt úgy kommunikálta le a médiának, hogy ő az áldozat, mert félreismerte a lányt és mert nincs valódi magánélete:

Szégyellem magam, amiért példát kellett mutatnom, hogy a közösségi média mennyire trükkös tud lenni. Az én helyzetemben nem csak az ismerkedés kellemetlenségeivel kell szembesülnöm, hanem azzal is, hogy nyilvánosan meg fogják osztani azt.

A #MeToo korszakban mélyült el jobban a lejtő

2018-ban Golden Globe-díjat vehetett át a Seth Rogennel készített A katasztrófaművész című filmben nyújtott alakításáért. Már a műsor alatt hárman nyilvánosságra hozták a közösségi médiában, hogy James Franco egy ártalmas személy és nem érdemli meg a díjat, azonban ezeket a vádakat Franco teljes mértékben tagadta.

Ez az eset a Los Angeles Times soraiban mélyült el még jobban. Ebben a tényfeltáró cikkben 5 nő szólalt fel az ellenük felhozott ártalmak ellen. Az érintett lányok közül négyen azt állították, hogy James Franco színi iskolájába járó diákok voltak, egy lány pedig azt mondta, hogy a színész a mentora volt. Az egyikük, Sarah Tither-Kaplan azt állította, hogy egy meztelen orgia jelenet felvétele közben a nemi szervét eltakaró műanyagdarabot arrébb kellett raknia, hogy aztán Franco így szimuláljon orális aktust vele. Ilyen és ehhez hasonló visszaéléseket ecsetel az említett cikk.

2019-ben James Franco áldozatai — valamennyien egykori tanítványai — csoportos feljelentést tettek ellene, mely 2021-ben peren kívüli megállapodással ért véget.

James Franco ekkor beszélt először a szexfüggőségéről, azonban a kényszerítés és visszaélés vádjait a nyilvánosság előtt máig tagadja. Magyarul a tényleges bocsánatkérés elmaradt, pedig szó szerint mindenki elfordult tőle. Mindez magyarázat arra, hogy miért nem láthatjuk Seth Rogent és James Francot közös projektben már lassan 10 éve. Munkakapcsolatuk és barátságuk minden bizonnyal egy életre megromlott. Ezt Rogen egy 2021-es interjújában tette hivatalossá, ahol azt mondta, hogy nem tervez a jövőben közös projekten dolgozni Francoval.