Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a filmes világ: Betegség után elhunyt a Downton Abbey  legendás sztárja

Downton Abbey
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 15:25
elhunytdemencia
Hosszú és méltósággal viselt betegség után, párizsi otthonában érte a halál a francia filmművészet egyik legnagyobb alakját. Nathalie Baye 77 éves volt.
Bors
A szerző cikkei

A rajongók és a pályatársak még reménykedtek, de a szomorú hír bejárta a világsajtót: elhunyt a négyszeres César-díjas legenda, Nathalie Baye. A színésznő, akit a magyar közönség legutóbb a Downton Abbey: Egy új korszak című moziban láthatott, egy kegyetlen kórral vívott harc után adta fel a küzdelmet.

Nathalie Baye súlyos betegség után, 77 évesen hunyt el párizsi otthonában / Fotó: Matej / Pexels

Nathalie Baye titkolt betegsége: a családja teljesen összeomlott

A család tájékoztatása szerint a színésznő Lewy-testes demenciában szenvedett, ami nemcsak szellemi hanyatlással, de hallucinációkkal és súlyos mozgásszervi panaszokkal is jár. Halála teljesen összetörte szeretteit. Nevelt fia, David Hallyday csupán ennyit tudott írni a hír hallatán:

Ez nem lehet igaz...

Nathalie Baye nemcsak a vásznon volt ikon, hanem a magánéletben is: évekig élt együtt a francia rocklegendával, Johnny Hallyday-el. Lányuk, Laura Smet szintén sikeres színésznő lett, aki most édesanyját gyászolja.

A francia elnök is búcsúzik

Még Emmanuel Macron francia elnök is nyilvánosan tisztelgett a sztár emléke előtt, hangsúlyozva, hogy Nathalie Baye generációk kedvence volt.
 

Annyira szerettük Nathalie Baye-t. A hangjával, a mosolyával és a visszafogottságával kísérte végig a francia mozi utóbbi évtizedeit. Egy színésznő, akivel együtt szerettünk, álmodtunk és nőttünk fel

– fogalmazott az államfő.

Világsztárok partnere volt

Baye karrierje során több mint 80 filmben szerepelt. Olyan hollywoodi óriásokkal játszott együtt, mint Leonardo DiCaprio és Tom Hanks a Kapj el, ha tudsz! című produkcióban. Bár tízszer jelölték a francia Oscarra, a színésznő mindig szerény maradt. Egy korábbi interjúban így vallott a hivatásáról:

Szerencsés voltam, hogy rengeteg filmben szerepelhettem, és tehetséges rendezőkkel dolgozhattam. De egy karrier apránként épül fel, mint egy puzzle. Nincs egyetlen szerep, ami örökre a legfontosabb maradna az életemben, ez egy életmű egésze.

A színésznő utolsó szerepe Madame Montmirail volt a Downton Abbey-ben, ahol Hugh Bonneville és Maggie Smith oldalán ragyogott fel utoljára a csillaga. Párizsi otthonában, békében távozott, de az általa megformált karakterek örökké velünk maradnak – közölte a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
