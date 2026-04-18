Gyászol a filmes világ: Betegség után elhunyt a Downton Abbey  legendás sztárja

A rajongók és a pályatársak még reménykedtek, de a szomorú hír bejárta a világsajtót: elhunyt a négyszeres César-díjas legenda, Nathalie Baye. A színésznő, akit a magyar közönség legutóbb a Downton Abbey: Egy új korszak című moziban láthatott, egy kegyetlen kórral vívott harc után adta fel a küzdelmet.

Nathalie Baye súlyos betegség után, 77 évesen hunyt el párizsi otthonában / Fotó: Matej / Pexels

Nathalie Baye titkolt betegsége: a családja teljesen összeomlott

A család tájékoztatása szerint a színésznő Lewy-testes demenciában szenvedett, ami nemcsak szellemi hanyatlással, de hallucinációkkal és súlyos mozgásszervi panaszokkal is jár. Halála teljesen összetörte szeretteit. Nevelt fia, David Hallyday csupán ennyit tudott írni a hír hallatán:

Ez nem lehet igaz...

Nathalie Baye nemcsak a vásznon volt ikon, hanem a magánéletben is: évekig élt együtt a francia rocklegendával, Johnny Hallyday-el. Lányuk, Laura Smet szintén sikeres színésznő lett, aki most édesanyját gyászolja.

A francia elnök is búcsúzik

Még Emmanuel Macron francia elnök is nyilvánosan tisztelgett a sztár emléke előtt, hangsúlyozva, hogy Nathalie Baye generációk kedvence volt.



Annyira szerettük Nathalie Baye-t. A hangjával, a mosolyával és a visszafogottságával kísérte végig a francia mozi utóbbi évtizedeit. Egy színésznő, akivel együtt szerettünk, álmodtunk és nőttünk fel

– fogalmazott az államfő.

Világsztárok partnere volt

Baye karrierje során több mint 80 filmben szerepelt. Olyan hollywoodi óriásokkal játszott együtt, mint Leonardo DiCaprio és Tom Hanks a Kapj el, ha tudsz! című produkcióban. Bár tízszer jelölték a francia Oscarra, a színésznő mindig szerény maradt. Egy korábbi interjúban így vallott a hivatásáról:

Szerencsés voltam, hogy rengeteg filmben szerepelhettem, és tehetséges rendezőkkel dolgozhattam. De egy karrier apránként épül fel, mint egy puzzle. Nincs egyetlen szerep, ami örökre a legfontosabb maradna az életemben, ez egy életmű egésze.

A színésznő utolsó szerepe Madame Montmirail volt a Downton Abbey-ben, ahol Hugh Bonneville és Maggie Smith oldalán ragyogott fel utoljára a csillaga. Párizsi otthonában, békében távozott, de az általa megformált karakterek örökké velünk maradnak – közölte a Daily Star.