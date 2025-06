/Itt a vége, sokkoló búcsú: Mutatjuk, hogy és mikor ér véget a Downton Abbey!

Igazi nagyszabású fináléra készül a kedvenc angol nemesi dinasztiánk. A Downton Abbey harmadik, az ígéretek szerint mindent lezáró utolsó részének előzetese megérkezett. A zsebkendőket érdemes lesz előkészíteni, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy a Crawley család kénytelen lesz búcsút inteni a híres birtoknak. Azt is mutatjuk, mikor érkezik a Downton Abbey: A nagy finálé a mozikba és kik térnek vissza.

A Downton Abbey szeptemberben búcsúzik / Fotó: Focus Feauture

Visszatér a Downton Abbey, új szereplők érkeznek

A trailer alapján 1930-ban fog játszódni az új epizód, aminek a hivatalos történetéről még nem lehet sokat tudni, de gyanús, hogy a nagy világválság után bizony a Crawley család vagyona is komoly veszélybe kerül, miközben néhány családtag új életet kezd az egyre pezsgőbb metropoliszként feltűnő Londonban. Erre enged következtetni, hogy a sorozat után ebben az epizódban visszatér Paul Giamatti, aki az amerikai származású Cora Crawley rokona. A nagy búcsúk azonban új kezdetet is jelenthetnek, ahogy Cora esetében is, ugyanis a legutóbbi részben (spoiler) kiderült, hogy komoly betegséggel kell megküzdenie. Ami viszont mindenkinek hiányozni fog a tavaly elhunyt Maggie Smith éles nyelvű Lady Violet-je, aki az előző epizódban eltávozott az élők közül, de a tervek szerint egy rövid villanásra feltűnt volna a színésznő a harmadik epizódban is, ám végül ezt elvetették.

Minden történet véget ér egyszer Fotó: Focus Feature

Az eredeti szereplők közül mindenki visszatér: Lady Mary, Edith, Isobel, Anna és Mr Bates és még sorolhatnánk. Mellettük pedig olyan sztárok fognak még csatlakozni az epikusnak ígérkező búcsúhoz, mint Simon Russell Beale, Arty Froushan, a legutóbb Almodóvar filmjében nagyot alakító Alessandro Nivola és a legendás Joely Richardson.