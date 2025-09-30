Befejeződik a kedvenc angol arisztokratáink története - 12 dolog, amit tudnod kell a Downton Abbey: A nagy fináléról

Szeptember 11-től vetítik nagy sikerrel a hazai mozik a Crawley család történetét lezáró kosztümös filmet. A Downton Abbey: A nagy finálé a nagysikerű sorozatot folytatja és zárja le egy újabb egészestés alkotással. Íme a legfőbb érdekességek a produkcióról!

Az utolsó Downton Abbey filmben mindenki sorsa eldől Fotó: ZUMAPRESS.com

Amit nem tudtál a Downton Abbey: A nagy finálé című filmről

1. A Dowton Abbey tévésorozatként 2010 ás 2015 között óriási sikert aratott hat szezonon át, és a széria befejezése után rajongói millió várták a folytatást. Ezt 2019-ben, a Downton Abbey című mozifilm formájában kapták meg, majd 2022-ben érkezett a Downton Abbey: Egy új korszak című alkotás, szintén a mozikba. Újabb három év elteltével kapjuk meg most a végső lezárást egy nagy finálé révén a filmvásznon.

2. A Downton Abbey: A nagy finálé története már az 1930-as években követi az arisztokrata Crawley család és a személyzetük színes és mozgalmas életét. Amikor Lady Mary egy társasági botrány közepén találja magát, és a családnak anyagi gondokkal kell szembesülnie, az egész ház a nyilvános megszégyenülés rémével néz farkasszemet. Crawleyéknak muszáj elfogadniuk a változást, miközben a személyzetnek fel kell készülnie egy új fejezetre, amelyben a következő generáció átvezeti a Downton Abbey-t a jövőbe.

3. Az új filmben visszatérnek a jól ismert családtagok és színészek, de egyetlen fájdalmas hiányzással kénytelen vagyunk szembesülni. A Crawley család matriarcháját, a közönségkedvenc Lady Violetet az összes eddigi felvonásban alakító legendás színésznő, Maggie Smith ugyanis a tavalyi év szeptemberében ehunyt, így ő már nem vehetett részt a film munkálataiban. A karakter a második részben elhunyt, de az alkotók egy camerora szerették volna visszahívni a legendát.

Maggie Smith már nem tudott visszatérni az utolsó részre Lady Violetként Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency

4. A Downton Abbey: A nagy finálét ennek jegyében Maggie Smith emlékének dedikálták az alkotók, amit a stáblista indulásakor felirattal is jeleznek.

5. Mint minden Downton Abbey-évadban és -mozifilmben, ezúttal is köszönthetünk új szereplőket a produkcióban és a történetben. A csatlakozók közül ezúttal Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale és Arty Froushan jelentik a legnagyobb neveket.