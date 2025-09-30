Befejeződik a kedvenc angol arisztokratáink története - 12 dolog, amit tudnod kell a Downton Abbey: A nagy fináléról

Szeptember 11-től vetítik nagy sikerrel a hazai mozik a Crawley család történetét lezáró kosztümös filmet. A Downton Abbey: A nagy finálé a nagysikerű sorozatot folytatja és zárja le egy újabb egészestés alkotással. Íme a legfőbb érdekességek a produkcióról!
1. A Dowton Abbey tévésorozatként 2010 ás 2015 között óriási sikert aratott hat szezonon át, és a széria befejezése után rajongói millió várták a folytatást. Ezt 2019-ben, a Downton Abbey című mozifilm formájában kapták meg, majd 2022-ben érkezett a Downton Abbey: Egy új korszak című alkotás, szintén a mozikba. Újabb három év elteltével kapjuk meg most a végső lezárást egy nagy finálé révén a filmvásznon.
2. A Downton Abbey: A nagy finálé története már az 1930-as években követi az arisztokrata Crawley család és a személyzetük színes és mozgalmas életét. Amikor Lady Mary egy társasági botrány közepén találja magát, és a családnak anyagi gondokkal kell szembesülnie, az egész ház a nyilvános megszégyenülés rémével néz farkasszemet. Crawleyéknak muszáj elfogadniuk a változást, miközben a személyzetnek fel kell készülnie egy új fejezetre, amelyben a következő generáció átvezeti a Downton Abbey-t a jövőbe.
3. Az új filmben visszatérnek a jól ismert családtagok és színészek, de egyetlen fájdalmas hiányzással kénytelen vagyunk szembesülni. A Crawley család matriarcháját, a közönségkedvenc Lady Violetet az összes eddigi felvonásban alakító legendás színésznő, Maggie Smith ugyanis a tavalyi év szeptemberében ehunyt, így ő már nem vehetett részt a film munkálataiban. A karakter a második részben elhunyt, de az alkotók egy camerora szerették volna visszahívni a legendát.
4. A Downton Abbey: A nagy finálét ennek jegyében Maggie Smith emlékének dedikálták az alkotók, amit a stáblista indulásakor felirattal is jeleznek.
5. Mint minden Downton Abbey-évadban és -mozifilmben, ezúttal is köszönthetünk új szereplőket a produkcióban és a történetben. A csatlakozók közül ezúttal Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale és Arty Froushan jelentik a legnagyobb neveket.
6. A filmet rendező Simon Curtis korábban nem vett részt a sorozat, vagy az első mozifilm megalkotásában, de a 2022-es Downton Abbey: Egy új korszakot már ő vezényelte le. Másképp viszont már korábban is kapcsolódott a Downton Abbey csapatához, hisz a magánéletben ő a Cora Crawley-t játszó Elizabeth McGovern férje.
7. Aki viszont a teljes kreatív folytonosságot képviseli továbbra is a Downton Abbey-univerzumban, az Julian Fellowes: a sorozatot kitaláló, és azt vezető íróként-producerként levezénylő alkotó jegyzi ezúttal is a forgatókönyvet.
8. A forgatókönyvírásban ezúttal akadt segítsége is: a szobalányt, Anna Bates-t alakító Joanne Froggatt egy interjújában elárulta, hogy az új filmben a karaktere történetszálát ő maga is segített kitalálni. Erre azért is volt szükség, mert a forgatást már terhesen csinálta végig, az áldott állapotát pedig beleírták a sztoriba is, felhasználva a saját tapasztalatait.
9. Julian Fellowes mellett akad még egy stábtag, aki a kezdetek óta, az összes sorozatévad és mozifilm során dolgozott a Downton Abbey kreatív munkálatain. Ő John Lunn zeneszerző, aki természetesen ezúttal is szállította a jól ismert és kedvelt dallamvilágot.
10. A Downton Abbey: A nagy finálé forgatása 2024. május 13-án kezdődött el, természetesen a már az egész világ által megismert, jól bejáratott helyszíneken. Az utolsó csapó 2024 augusztusában csattant el, vagyis a vágás és az utómunka finomságaira bő egy éve jutott az alkotóknak, és természetesen a legmegfelelőbb bemutatódátumot is ki kellett várniuk.
11. A filmhez két díszbemutatót is tartottak szeptember 8-án: egyet Londonban és egyet New Yorkban. A magyar nézők elé szeptember 11-én került a film, a hazai pályának számító brit mozik egy nappal később, szeptember 12-én kezdték vetíteni.
12. Érdemes a film végén még egy kis ideig a helyünkön maradni a moziban, mert a stáblista alatt is akadnak még pluszjelenetek. Ezek bepillantást engednek abba, hogy miként alakult a szereplők élete a továbbiakban.
