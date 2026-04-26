Mick Jagger eszméletlenül esett össze egy New York-i buliban: "Az ajkai elkékültek..."

Mick Jagger életét mindig is a végletek jellemezték, de egy új könyv szerint a rocklegenda nemcsak a színpadon, hanem a valóságban is többször a halál szélére sodródott. Bob Spitz a The Rolling Stones: The Biography című könyvében két megdöbbentő eset is napvilágra került, amelyek során szó szerint hajszálon múlt az élete.
Bob Spitz a The Rolling Stones: The Biography című könyvében brutális őszinteséggel nyílt meg Mick Jagger múltjáról. Állítása szerint a 82 éves énekes olyan veszélyesen élt régebben, hogy már kétszer is átverte a halált. Az egyik legsokkolóbb eset 1976-ban történt New Yorkban, amikor a zenész heroinnal kísérletezett egy producer lakásán. A beszámoló szerint Mick Jagger és a producer, Marshall Chess együtt fogyasztották a drogot, ám nem sokkal később az énekes összeesett. A helyzet pedig nagyon gyorsan kritikussá vált: eszméletét vesztette, és a leírások szerint az 'ajkai elkékültek', ami az oxigénhiány egyértelmű jele. A jelenlévők pánikba estek, és azonnal segítséget hívtak. A producer kétségbeesetten próbálta újraéleszteni, miközben mások kapcsolatba léptek egy kórházzal, hogy diszkréten fogadják a sztárt. Végül a mentősöknek szerencsére sikerült stabilizálni az állapotát, így Mick Jagger életben maradt.
A második eset már szinte filmszerű, mégis nagyon is valós. 1984-ben, Amszterdamban történt, amikor a The Rolling Stones tagjai egy feszült időszak után próbálták rendezni nézeteltéréseiket. Egy átmulatott éjszakát követően pedig Mick Jagger állítólag felhívta dobosukat, Charlie Wattsot, és lekicsinylően azt mondta neki:
Hol van az én dobosom?!
Ez azonban rossz döntésnek bizonyult. Charlie Watts ugyanis annyira felháborodott ezen a megjegyzésen, hogy megjelent Mick Jagger szobájában, majd állcsúcson ütötte őt. Az ütés következtében az énekes hátratántorodott, és egy nyitott ablak felé sodródott. A helyzetet végül Keith Richards, a The Rolling Stones gitárosa mentette meg, aki az utolsó pillanatban elkapta Mick Jaggert, és visszahúzta. Így az énekes másodjára is megmenekült a haláltól.
Bob Spitz The Rolling Stones: The Biography című könyve nem csupán egy klasszikus életrajz, a szerző kendőzetlen őszinteséggel számol be az együttes belső dinamikájáról, konfliktusairól és azokról a botrányos pillanatokról, amelyeket eddig igyekeztek elhallgatni.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.