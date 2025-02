Aggasztó hírek érkeztek: Mick Jagger fiát kórházba szállították

Mick Jagger fiát a minap kórházba szállították. A rocker barátnője, Melanie Hamrick egy fotót osztott meg az Instagram-oldalán. Az egykori ballerina bevallotta: "Fáj neki, hogy fia szenved". A pár gyermeke egy focis baleset miatt került kórházba. Melanie közösségi oldalán megosztott képén fia látható, amint épp mankóval jár kék gipsszel a lábán. A kép mellé pedig hozzáírta, hogy: "Hamarosan újra focizni fog".

Mick Jagger és Melanie Hamrick közös fia balesetet szenvedett (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Mick Jagger, a Casanova

A Rolling Stones 81 éves frontemberének tipikus rocker élete volt eddig. Összesen nyolc gyermeke van öt különböző nőtől. Karis (54), akinek édesanyja Marsha Hunt. Jade (53), akinek édesanyja Bianca Jagger. Lizzie (40), James (39), Georgia May (33) és Gabriel (27), akiknek édesanyja Jerry Hall. Lucas (25), akinek édesanyja Luciana Gimenez Morad. A legkisebb pedig Deveraux (8), akinek édesanyja Melanie Hamrick.

Rátalált végre a szerelem?

Mick Jagger és Melanie Hamrick 2014-ben találkoztak először a Rolling Stones koncertturnéján. Csak akkor kerültek közelebb egymáshoz, amikor az énekes meghívta Melanie-t, hogy csatlakozzon hozzá Zürich-i koncertjén. Bár a két híresség sosem házasodott össze, mégis már több mint 10 éve alkotnak egy párt. 2016-ban pedig megszületett közös gyermekük is, Deveraux.

Ki is az a Melanie Hamrick?

Mick Jagger barátnője, Melanie Hamrick, 43 évvel fiatalabb a Rolling Stones frontemberénél. A 37 éves egykori ballerina 2019-ben vonult vissza. Jelenleg pedig koreográfusként és íróként ténykedik. Melanie tavalyelőtt adta ki első könyvét, amelynek címe: First Position. Rá egy évre második könyve is megjelent The Unraveling címmel. Az írónő büszkén nyilatkozta, hogy Jagger volt az, aki az írói pályára biztatta és mindig mellette állt. A kezdeti nehézségek után pedig teljesen belejött az írásba. Már a szexjelenetek megírása sem okoz neki gondot. Úgy érzi, hogy olyan, mintha koreografálna egy táncot. Csak itt a mozdulatokat leírja, nem eltáncolja. Melanie hálás párjának, nélküle nem tartana ott, ahol most van.