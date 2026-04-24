Különleges fotó: így néz ki Michael Jackson 95 éves édesanyja

Michael Jackson idős édesanyja is részt vett a legendás énekes életét feldolgozó film premierjén. A 95 éves Katherine Jackson a hírek szerint ma már kerüli a reflektorfényt, a Michael című film mozibemutatója előtt azonban egy közös fotó jelent meg róla és a mű egyik szereplőjéről. A Michael premierjén egyébként, bár a teljes szereplőgárda és a Jackson család java része is jelen volt, két személy hiánya azonnal szemet szúrt: Jacko húga, Janet, és lánya, Paris is úgy döntött, inkább kihagyja az eseményt.

Fotó: f73 / Northfoto

Így fest manapság Michael Jackson 95 éves édesanyja

Katherine ekkor Colman Domingo mellett pózolt egy fotón, aki az idős asszony néhai férjét, valamint tíz közös gyermekük édesapját, Joe Jacksont alakítja a filmben.

A szeretete és a támogatása volt minden, amire szükségem volt. Nevettünk, egymás szemébe néztünk, és gyönyörű pillanatokat osztottunk meg azon az estén. Köszönet a családnak, amiért eljöttek és szeretettel tekintettek ránk, valamint a munkánkra

- írta a színész a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, a fénykép kíséretében, mialatt azt is leszögezte: Katherine jóváhagyta a filmet, aminek az elkészítésével sikerült őt boldoggá tenniük.

Katherine Jackson, 95, seen in rare photo ahead of ‘Michael’ premiere https://t.co/LAnMjuShnG pic.twitter.com/Tq9ww8ZIqn — New York Post (@nypost) April 22, 2026

Magát Katherine Jacksont Nia Long alakítja az életrajzi műben, amelyet Antoine Fuqua rendezett a popkirályról, akit az unokaöccse, Jaafar Jackson testesít meg az eddig javarészt negatív kritikákkal övezett filmben – írja a Page Six.