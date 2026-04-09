Teljesen kiakadt Michael Jackson lánya: az apja pénzéből próbálják megalázni

Paris Jackson ügyvédei úgy vélik, a lány elhunyt édesapja, Michael Jackson hagyatékának végrehajtói a popkirály műveiből származó pénzt arra használják fel, hogy kigúnyolják és lekicsinyeljék őt a sztár zavaros pénzügyeivel kapcsolatos, folyamatban lévő jogi csatározásuk közepette.

Paris jogi csapata továbbá azt is sérelmezte, ahogy a végrendeleti végrehajtók, John Branca és John McClain, megpróbálták megkerülni az általuk felhozott érvek érdemi részét azzal, hogy a lány aggályait ügyvédek által vezéreltnek, valamint a médiafigyelem iránti vágynak minősítették: ezeket a vádakat egyértelműen elutasították, megalapozatlanoknak és szélsőségesen képmutatóknak nevezték őket.

Ez a pereskedés fájdalmas Paris számára. Eltereli a figyelmét a saját életéről és karrierjéről, holott csak a család vagyonának hozzáértő és etikus kezelését kéri

- tették hozzá.

A jogi csapat szerint a végrendeleti végrehajtók mindemellett leereszkedően bántak Paris-szal azáltal, hogy „felnőttnek” nevezték magukat, szemben a 28 éves nővel és a testvéreivel, a 29 éves Prince-szel és a 24 éves Blankettel. Kiemelték, a fent említetteknek semmi közük a per érdeméhez, és nem szolgálják a hagyaték érdekeit sem.

Az a tény, hogy Michael Jackson pénzéből finanszírozzák ezeket a támadásokat, még sértőbbé teszi azokat

- húzták alá.

Ezeket a vádakat egy Parishez közeli forrás is megerősítette, aki a napokban úgy nyilatkozott: „attól a pillanattól kezdve, hogy kifogást nyújtott be, Paris Jackson a végrendeleti végrehajtók és ügyvédeik undorító, felháborító lejárató kampányának áldozata lett”.

Ezek az ügyvédek Michael Jackson családjának erőforrásait használják fel arra, hogy kigúnyolják, lekicsinyeljék és támadják Parist, amiért átláthatóságot és elszámoltathatóságot követel azoktól az emberektől, akik a családja pénzügyeinek minden aspektusát ellenőrzik

- jelentette ki a bennfentes.

A jogi vita azután vette kezdetét, miután Paris Jackson élesen kritizálni kezdte az édesapja hagyatékának kezelőit: úgy vélte, hogy egyes befektetések túl kockázatosak, és nem szolgálják megfelelően az örökösök érdekeit, ezért nagyobb átláthatóságot követelt a popkirály hagyatékában. Emellett azt is kifogásolta, hogy a kezelők jelentős juttatásokban részesülnek. A másik oldal ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy Michael Jackson halálakor komoly adósságokat hagyott hátra, amelyeket az örökség kezelői sikeresen rendeztek, mi több, jelentős nyereséget is termeltek azóta. A végrehajtókhoz közelálló forrás szerint ráadásul Paris és az ügyvédei téves tájékoztatást terjesztettek a folyamatban lévő jogi eljárással kapcsolatban, és a közelmúltban megpróbálták a jogi kudarcokat győzelmekként beállítani - írja a Daily Mail.