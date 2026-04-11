Megan Fox szexi Instagram fotói miatt milliókat veszített

Megan Fox visszatérése az online térbe nem feltétlenül úgy történt, ahogy azt a színésznő szerette volna. A Transformers sztárja szexi fotóival ugyan lázba hozta a rajongóit, ám azáltal, hogy az Instagram oldalán osztotta meg őket, komoly dollármillióktól bukott el.

Fotó: RW / Northfoto

A 39 éves színésznő múlt hónapban tért vissza, miután hosszú szünetet tartott Machine Gun Kelly-vel való szakítása és kislányuk, Saga Blade Fox-Baker születése miatt. Megan Fox Instagram oldalára azóta több provokatív képet is feltöltött, amelyek pillanatok alatt hatalmas figyelmet kaptak. És bár a képeknek és videóknak hatalmas sikere volt, Megan Fox hatalmas hibát követett el azzal, hogy Instagram oldalán publikálta azokat. Egy bennfentes forrás ugyanis azt nyilatkozta a Dailymail-nek, hogy ezekkel a fotósorozatokkal a Transformers sztárja akár több 10 millió dollárt is kereshetett volna, ha az Instagram helyett az OnlyFans-t választja:

Az OnlyFans-oldalamat a semmiből építettem fel, ezért saját tapasztalatból tudom, milyen nehéz igazi követőket szerezni. A hírességek azonban szinte azonnal több pénzt kereshetnek pusztán a nevüknek köszönhetően. Valaki, mint Megan Fox, reálisan havonta több, mint 10 millió dollárt kereshetne az OnlyFans-en, pusztán a globális elérhetőségének köszönhetően

Fotó: Tiziano Da Silva / Bestimage / Northfoto

De Megan Fox visszatérése az online térbe nem csak a pikáns fotósorozatok miatt volt ennyire érdekes. A színésznő korábban teljesen törölte Instagram-oldalát, így a mostani posztok egy új korszak kezdetét jelzik. Jelenleg csak hat bejegyzés van az oldalán. Ebből az egyik képsorozaton a színésznő egy fekete kezeslábasban pózol, másikon pedig a négygyermekes anyuka iskoláslánynak öltözve, rövid kockás szoknyában pucsít a kamerába. A provokatív képek mellé pedig titokzatos, olykor sötét hangulatú idézeteket is írt, amikkel szintén tovább borzolta a rajongók kedélyeit. Egyik posztjában például úgy fogalmazott, hogy 'a szerelem a legvadabb szörnyeteg', ami sokak szerint a jelenlegi szerelmi ételére utalhat. A sztár minden egyes bejegyzése több tízezer hozzászólást vonzott, az egyik fotózásról készült rövid videó pedig megközelítőleg 50 millió megtekintést ért el.