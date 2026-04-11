Megan Fox szexi Instagram fotói miatt milliókat veszített

Megan Fox visszatérése az online térbe nem feltétlenül úgy történt, ahogy azt a színésznő szerette volna. A Transformers sztárja szexi fotóival ugyan lázba hozta a rajongóit, ám azáltal, hogy az Instagram oldalán osztotta meg őket, komoly dollármillióktól bukott el.
A 39 éves színésznő múlt hónapban tért vissza, miután hosszú szünetet tartott Machine Gun Kelly-vel való szakítása és kislányuk, Saga Blade Fox-Baker születése miatt. Megan Fox Instagram oldalára azóta több provokatív képet is feltöltött, amelyek pillanatok alatt hatalmas figyelmet kaptak. És bár a képeknek és videóknak hatalmas sikere volt, Megan Fox hatalmas hibát követett el azzal, hogy Instagram oldalán publikálta azokat. Egy bennfentes forrás ugyanis azt nyilatkozta a Dailymail-nek, hogy ezekkel a fotósorozatokkal a Transformers sztárja akár több 10 millió dollárt is kereshetett volna, ha az Instagram helyett az OnlyFans-t választja:
Az OnlyFans-oldalamat a semmiből építettem fel, ezért saját tapasztalatból tudom, milyen nehéz igazi követőket szerezni. A hírességek azonban szinte azonnal több pénzt kereshetnek pusztán a nevüknek köszönhetően. Valaki, mint Megan Fox, reálisan havonta több, mint 10 millió dollárt kereshetne az OnlyFans-en, pusztán a globális elérhetőségének köszönhetően
De Megan Fox visszatérése az online térbe nem csak a pikáns fotósorozatok miatt volt ennyire érdekes. A színésznő korábban teljesen törölte Instagram-oldalát, így a mostani posztok egy új korszak kezdetét jelzik. Jelenleg csak hat bejegyzés van az oldalán. Ebből az egyik képsorozaton a színésznő egy fekete kezeslábasban pózol, másikon pedig a négygyermekes anyuka iskoláslánynak öltözve, rövid kockás szoknyában pucsít a kamerába. A provokatív képek mellé pedig titokzatos, olykor sötét hangulatú idézeteket is írt, amikkel szintén tovább borzolta a rajongók kedélyeit. Egyik posztjában például úgy fogalmazott, hogy 'a szerelem a legvadabb szörnyeteg', ami sokak szerint a jelenlegi szerelmi ételére utalhat. A sztár minden egyes bejegyzése több tízezer hozzászólást vonzott, az egyik fotózásról készült rövid videó pedig megközelítőleg 50 millió megtekintést ért el.
A fotók azonban nemcsak a rajongókat hozták izgalomba. Megan Fox exe, Machine Gun Kelly is reagált a posztokra. A zenész több alkalommal is flörtölős, kétértelmű kommenteket hagyott a képek alatt, ami azonnal beindította a találgatásokat a kapcsolatukról. Egyik hozzászólásában például arra utalt, hogy örül, hogy még megvan neki a színésznő telefonszáma, amíg egy másiknál a közös gyermekükre tett utalást. Ezek a megjegyzések pedig tovább fokozták a rajongók kíváncsiságát, hogy vajon most hányadán áll egymással a két híresség.
Megan Fox Machine Gun Kelly-vel való kapcsolata évek óta hullámzó: 2020-ban jöttek össze, 2022-ben eljegyezték egymást, majd később szakítottak. És bár jelenleg nem alkotnak egy párt, közös gyermekük miatt továbbra is szoros kapcsolatban maradtak. A kommenteket látva pedig a rajongók ismét reménykedni kezdtek abban, hogy kapcsolatuk még nem zárult le végleg.
