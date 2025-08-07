MGK ijesztő diétája: „Csak párszor eszem hetente”

MGK őszintén vallott a drasztikus diétájáról. Megan Fox exe csak alig pár alkalommal eszik egy héten. Azon kívül pedig csak vizet iszik.

MGK csak pár alkalommal eszik egy héten, akkor is csak csontlevest meg kimchi-t

MGK ijesztő diétája

Machine Gun Kelly egy 'HipHop-N-More' Instagram oldal által feltett videointerjúban elismerte, hogy étrendje közel sem mondható egészségesnek. MGK étkezési szokásai inkább fenntartó jellegűek:

Igazából nem eszem. Csak sok vizet iszom.

A rocker mellett ülő férfiak megdöbbenve kérdezték, hogy ez azt jelenti-e, hogy böjtöl, amit MGK bólogatással megerősített.

MGK kávéval és cigarettával tartja magát működőképesen

Amikor pedig kerek-perec megkérdezték tőle, hogy eszik-e egyáltalán, vállat vont, majd közölte, hogy:

Párszor egy héten

Állítása szerint rendszeresen fogyaszt csontlevest kimchivel és savanyú káposztával, mivel azok probiotikumokat tartalmaznak. Beszélt még arról is, hogy alkalmanként iszik zellerszárlevet és kókuszvizet, de étkezések helyett inkább kávéval és cigarettával tartja magát működőképesen.

A rajongók kifejezték aggodalmukat

A nem mindennapi diétát hallva a követői teljesen elborzadtak. Aggodalmukat fejezték ki a rocker iránt. Még Perez Hilton, blogger is véleményt formált a kávé-cigaretta diétával kapcsolatban:

Ne próbáljátok ki ezt otthon... ez nagyon nem egészséges!

Majd hozzátette azt is, hogy a kimchi és a savanyú káposzta alacsony kalóriatartalmú, és nem alkalmas étkezés helyettesítésére, főként úgy, hogy közben a sztár napi szinten kávézik és cigizik.

MGK rajongói azon aggódnak, hogy a rocker esetleg evés zavarral küzd

MGK egy éve szokott le az alkoholról és a drogokról

MGK nem először okoz meglepetést étrendjével, és ugyan nem adott teljes magyarázatot, de azzal igazolta az extrém táplálkozását, hogy:

A vízböjt elpusztítja a jótékony bélflórát is, ezért kell bele probiotikum.

A rajongók mellett még a táplálkozási szakértők is elutasító reakcióval válaszoltak. Véleményük szerint ez az étrend egyáltalán nem felel meg a modern táplálkozástudomány elvei szerint ajánlott makrótápanyag-igényeknek. Az egészhez hozzátartozik azonban az is, hogy MGK már egy éve absztinens. Leszokott az alkoholról és egyéb szerek használatáról, ami egy fontos lépés volt számára. A rajongók azon izgulnak, hogy a rocker most az alkohol és drogfüggősége után esetleg evészavaros lett.