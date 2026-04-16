Mi történt? Lindsay Lohan családjánál kopogtatott a rendőrség

A Page Six értesülése szerint az amerikai színésznő, Lindsay Lohan mostohaanyja, Kate Lohan letartóztatásával került a figyelem középpontjába, miután a nő brutálisan rátámadt a színésznő apjára, Michael Lohanra, még kedden.

A bírósági dokumentumok szerint Kate-et családon belüli erőszak miatt vették őrizetbe, ráadásul nem először. Egy korábbi, hasonló ügy miatt most súlyosbított váddal került rács mögé egy texasi börtönben, 35 ezer dolláros (10.799.950 forint) óvadék ellenében.

A botrány az egykori pár otthonában robbant ki, ahol a közös gyerekek átadása lett volna a cél. A helyzet azonban pillanatok alatt elfajult, miután a 44 éves Kate dührohamot kapott, amiért felébresztették. Bennfentes információk szerint ekkor elszabadult a pokol: a nő teljesen kikelt magából, ütni kezdte a 65 éves Michaelt, és a dulakodás során még az orrát is véresre verte.

A beszámolók szerint egy ponton a nő a konyhába rohant, majd késsel támadt rá a férfira. A sokkoló jelenet majdnem tragédiába fulladt, de Michael megúszta, mivel a kés lepattant a mellkasáról.

Nem sokkal később a rendőrök is megérkeztek, és bilincsben vitték el az őrjöngő nőt.

A bírósági iratokból az is kiderült, hogy Kate ittas volt a letartóztatásakor, és szabadlábra helyezésének feltételeként kötelező alkoholszondás ellenőrzéseken kell részt vennie. Mi több, a hatóságok azt is megtiltották neki, hogy kapcsolatba lépjen Michaellel, akivel két közös fiuk van, Landon és Logan.

Michael Lohan képviselője egyelőre nem reagált az ügyre.

Kate és Michael kapcsolata az évek során nem volt mentes a botrányoktól. Tavaly februárban például a férfit tartóztatták le, miután állítólag bántalmazta Kate-et. A rendőrök akkor egy orvosi rendelőnél csaptak le Michaelre, ahol Kate épp vizsgálaton vett részt. A nő azt állította, hogy néhány nappal korábban a férfi szó szerint kilökte őt egy székből - írja a Page Six.