Mi történt? Lindsay Lohan családjánál kopogtatott a rendőrség

A Page Six értesülése szerint az amerikai színésznő, Lindsay Lohan mostohaanyja, Kate Lohan letartóztatásával került a figyelem középpontjába, miután a nő brutálisan rátámadt a színésznő apjára, Michael Lohanra, még kedden.
A bírósági dokumentumok szerint Kate-et családon belüli erőszak miatt vették őrizetbe, ráadásul nem először. Egy korábbi, hasonló ügy miatt most súlyosbított váddal került rács mögé egy texasi börtönben, 35 ezer dolláros (10.799.950 forint) óvadék ellenében.
A botrány az egykori pár otthonában robbant ki, ahol a közös gyerekek átadása lett volna a cél. A helyzet azonban pillanatok alatt elfajult, miután a 44 éves Kate dührohamot kapott, amiért felébresztették. Bennfentes információk szerint ekkor elszabadult a pokol: a nő teljesen kikelt magából, ütni kezdte a 65 éves Michaelt, és a dulakodás során még az orrát is véresre verte.
A beszámolók szerint egy ponton a nő a konyhába rohant, majd késsel támadt rá a férfira. A sokkoló jelenet majdnem tragédiába fulladt, de Michael megúszta, mivel a kés lepattant a mellkasáról.
Nem sokkal később a rendőrök is megérkeztek, és bilincsben vitték el az őrjöngő nőt.
A bírósági iratokból az is kiderült, hogy Kate ittas volt a letartóztatásakor, és szabadlábra helyezésének feltételeként kötelező alkoholszondás ellenőrzéseken kell részt vennie. Mi több, a hatóságok azt is megtiltották neki, hogy kapcsolatba lépjen Michaellel, akivel két közös fiuk van, Landon és Logan.
Kate és Michael kapcsolata az évek során nem volt mentes a botrányoktól. Tavaly februárban például a férfit tartóztatták le, miután állítólag bántalmazta Kate-et. A rendőrök akkor egy orvosi rendelőnél csaptak le Michaelre, ahol Kate épp vizsgálaton vett részt. A nő azt állította, hogy néhány nappal korábban a férfi szó szerint kilökte őt egy székből - írja a Page Six.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.